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吃下全球64%市占！台積電全年營收戰新高 游庭皓：2025僅需擔心兩事

聯合新聞網／ 綜合報導
「護國神山」台積電。美聯社
「護國神山」台積電。美聯社

「護國神山」台積電大咬AI等高速運算（HPC）應用紅利，本季與全年營收有望飆上新高。財經作家游庭皓也在臉書發文指出，2025年台積電的風險只剩兩個。

「台積電吃肉，剩餘的只能喝湯？」游庭皓表示，過去一年，全球晶圓代工市場的營收占比，台積電持續穩居龍頭地位，從61％增加到64％，壟斷了三分之二的市場。

以其他國際大廠來看，游庭皓指出，三星擁有製程技術與產能，但由於良率問題與競爭壓力，其成長受到瓶頸，市占從14％減少到12％。而中芯和聯電等中型代工廠的市占率維持在5％～6％，已經進入紅海價格戰，但也難以進一步搶占高階市場。

游庭皓並指出，2025台積電的風險只剩兩個，一個是蘋果手機賣不好，終端市場難復甦；另一個是反壟斷調查，後續值得持續關注。

台股今（17日）開盤指數為23,131.57點，上漲91.67點。台積電（2330）開盤價為1,090元，上漲5元。

中芯 台積電 紅海

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