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2025年台股看旺 基金經理人：主動式基金彈性高 伺機擇優布局佳

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

國泰投信董事長張錫出席「新規則新變化：川普2.0的全球投資攻略」論壇談明年投資展望，提到台灣具有科技業聚落優勢，占有業界領先地位，明年台股將續強，縱使近期出現雜音，但長期來看還是整體向上。

張錫表示AI仍舊是年度投資關鍵字，整體產業循環處在起漲階段，後續還有很大的發展空間；比起過去PC、手機當紅時代，其實台灣在AI產業鏈受惠力度更強勁，表明看好台股發展、不預設高點，投資人可樂觀看待，投資人可善用新一代聚焦AI和半導體績優股及金融股等投資標的，較能掌握產業輪漲機會。

國泰投信投資長鄭立誠表示，過去川普接連對中國大陸採取關稅及科技封鎖政策，促使全球供應鏈重組，也讓台灣有機會在產業中卡位，進一步鞏固台灣在半導體、電子零組件等高科技領域中的地位，也促成後續台美晶片供應鏈密切合作的可能。

國泰台灣高股息基金（0056）經理人梁恩溢表示，善用主動式基金也能積極布局台股上漲契機，掌握明年大盤成長行情。梁恩溢提到，台灣高股息企業極具投資潛力，隨著今明兩年企業獲利預計呈現雙位數成長，企業在營運面及獲利面雙雙穩健的前提下，將有望持續配發股息、同時兼具填息的能力。國泰台灣高股息基金由基金經理人主動操盤，隨時掌握市場趨勢，也能動態調整投資組合，行情捕捉不錯過。

攤開國泰台灣高股息基金投資組合，台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等權值三王赫然在列；台積電訂單接滿手，包括輝達、蘋果都是客戶，今年營收屢創新高，投資人樂開懷；其次，聯發科奪下蘋果大訂單，預計提供明年新款Apple Watch基頻晶片，有望迎接拉貨動能，挹注業績明年獲利可期；鴻海則持續擴大車用電子產品布局，除了電機、電池、電控領域，更跨足車用半導體與新世代通訊技術，全面掌握電動車商機。

國泰 高股息

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