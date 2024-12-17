道瓊永續指數 中華電蟬聯世界成分股

美國標準普爾道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）公布道瓊永續指數（DJSI）2024年成分股名單，中華電信（2412）蟬聯列名世界成分股（DJSI World），並連續13年榮登新興市場成分股（DJSI Emerging Markets），顯示中華電信ESG表現成效卓越，深獲世界級肯定。

2024年標普全球（S&P Global）的企業永續評比（Corporate Sustainability Assessment, CSA）共有超過13,000家企業參與，競爭激烈。中華電信在22項永續評比指標中，共13項是全球電信業最高分；此外，以資本額達25億美元以上的全球大型電信業者來看，中華電信分數執全球業者牛耳，穩占國際級領導地位。

中華電信表示，資本規模愈大的企業，通常面臨的環境負荷與挑戰會更大，中華電信展現出來的強大永續規劃力與執行力，在DJSI等國際ESG評比中成績斐然，表現優異，凸顯在創造更佳的經營成果時，也以實際行動落實永續作為。

中華電信表示，面對各界對於ESG議題的高度關注、全球氣候變遷的挑戰、日益嚴謹的監管要求及新興科技帶來的變革，公司始終秉持創新創價理念，落實以AI技術驅動永續轉型，並力求資訊透明、即時且公平揭露，協助利害關係人更有效且全面地瞭解公司永續、業務與財務等各面向之策略與發展。

中華電信今年8月發布全台首家電信業者TNFD中英文報告書，同月並通過SBTi淨零（Net Zero）目標驗證，是全台唯一超前承諾2045年達標之電信業者。

中華電信並積極推動AI科技應用於生態保育，將AIoT技術導入動植物監測系統，更攜手供應鏈夥伴推展ESG行動，從碳管理、生物多樣性到永續績效評比，打造產業永續生態系。

中華電信今年11月獲頒The Asset ESG Corporate最高榮譽玉璽獎，如今更蟬聯列名道瓊永續指數世界成分股及新興市場成分股，未來將持續深耕公司治理、社會責任及環境生態領域，將ESG內化為企業文化，以創新ICT科技應對氣候變遷的決心，成為以永續發展為基礎的國際標竿企業。