台股外資終止連四賣 法人：不確定因素消除後有望上攻

外資昨（16）日買超台股151.6億元，終止連四賣，回補台積電（2330）金額更達203億元，推升其股價大漲20元收1,085元，惟反手賣超鴻海、聯發科、廣達等科技權值股，使得大盤加權指數開高走低，上下震盪304點，終場小漲19點收23,039點，驚險守住23,000點大關。

三大法人昨日買超70.3億元，外資期現貨同步偏多，現貨買超151.6億元，由賣轉買，期貨淨空單則減少1,091口至41,070口；投信買超16.4億元，連四買，累計買超89.4億元；自營商賣超97.6億元，連二賣，累計賣超185.5億元。八大公股行庫買超20.2億元，連二買。

台股昨天挾上周五費城半導體指數上漲3.3%、台積電ADR大漲4.9%氣勢開高，一度大漲243點至23,264點，但市場缺乏追價力道，指數在近午過後在平盤上下狹幅震盪，最後一盤靠台積電股價猛力一拉10元，大盤一口氣跳升77點，帶動加權指數小漲19點收23,039點，成交量增至4,222億元。

台股盤面重點

台積電昨天主要買盤來自外資，大買1.8萬張，金額高達203億元，另世芯-KY、神達、國泰金買超金額亦超過10億元之上。

台股昨天盤面是台積電一枝獨秀，鴻海、聯發科、廣達等科技權值股均收黑。19大類股中，僅食品、營造、電子、金融等四類股收紅，其餘都收黑。

法人表示，周三有台指期結算、周四有聯準會（Fed）利率決策會議，以致部分資金觀望，台股近兩日可能狹幅震盪，待不確定因素消除後，有機會再往上。

綜合凱基投顧董事長朱晏民、台新投顧副總經理黃文清看法，看好台股在農曆年前行情都將偏多，一方面是台股在11月已修正，另一方面是目前美元相對強勢，導致新興市場股市受到影響，不過，台灣產業與AI關聯度高，相對具優勢。

朱晏民指出，川普放話將提高關稅，促使不少廠商出現急單，上市櫃企業10、11月營收表現都不差；後續隨著CoWoS、輝達GB200產能浮現，加上明年1月7日有CES展，有利電子股題材，台股行情並不悲觀。