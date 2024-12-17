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亞太資產配置 最看好日本

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

高力國際昨（16）日發布「2025年全球投資者展望－亞太地區報告」。調查顯示，明年全球可望接力降息，在資金成本降低，且買賣雙方對價格認知漸縮小，近七成全球投資人五年內資產配置有三成在亞太區，日本是首選國家，最看好工業、倉儲物流產品。

高力國際董事總經理劉學龍表示，降息、價格認知落差縮小，明年亞太區將吸引更多資金投入。明年美國聯準會將開啟降息第一槍，之後全球可望接力，在利率調降、資金成本降低下，有助交易量提升，有利投資市場表現。

劉學龍指出，有69%全球投資人表示，「五年內全球資產管理規模中，有逾三成配置在亞太區」。67%投資人說，2025年會持續在亞太區投資。

高力國際研究部董事梁儀盈說明，明年亞太區經濟持續溫和成長，提供商用不動產穩定的環境。明年投資人看好的不動產商品，首先是工業及倉儲物流，大型倉儲及物流最受期待。

第二是辦公室，以精華地段核心商辦最受歡迎，資料中心成為替代性投資選擇的第一位。

美國聯準會 降息

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