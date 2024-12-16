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世芯取代台積電 成為大摩在大中華半導體族群的首選

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
世芯-KY（3661）取代台積電（2330），成為摩根士丹利證券（大摩）在大中華半導體族群的首選個股。圖為台積電南科廠。圖／路透
世芯-KY（3661）取代台積電（2330），成為摩根士丹利證券（大摩）在大中華半導體族群的首選個股。圖為台積電南科廠。圖／路透

世芯-KY（3661）取代台積電（2330），成為摩根士丹利證券（大摩）在大中華半導體族群的首選個股，目標價從3,800元上調到3,988元，維持「優於大盤」評等。大摩指出，世芯-KY營收中的人工智慧（AI）比重高達75%，目標價上檔空間高達45%，優於台積電的30%。

大摩分析，由於世芯-KY執行力佳，在亞馬遜AWS採用3奈米的自研晶片Trainium 3，可能由世芯-KY負責3奈米後段設計。大摩將世芯-KY的2026年預估營收上調23%，以反映3奈米專案的成長空間。

大摩強調，世芯-KY取代台積電成為首選，主要是反映股價上漲空間更大，且短期催化劑更強，受惠於2025年初可望完成3奈米設計定案。不過，大摩也承認，台積電流動性更高，且波動也較低。

大摩發布報告指出，AI 特殊應用IC（ASIC） 2.0時代來臨，市場規模將由2024年的120億美元大增至2027年的300億美元，因此除了世芯-KY之外，也調高台積電及聯發科（2454）的目標價，都維持「優於大盤」評等。

至於聯發科，大摩將目標價從1,588元上調到1,688元，主要是Google TPU v7將於2026年量產，對聯發科2026年的營收貢獻可達21億美元（平均售價為 3,000 美元，不包括購買高頻寬記憶體（ HBM））。

以上的ASIC都由台積電生產，大摩對台積電的目標價則由1,330元上調到1,388元。大摩預估，台積電在2025年將分配27%的CoWoS產能給ASIC，以提高毛利率。到2026年，AI半導體營收將占台積電總營收的30%。

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