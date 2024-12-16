證交所招商 前進越南

臺灣證券交易所（TWSE）近日偕同安侯建業聯合會計師事務所、富邦證券赴越南舉辦辦理「前進台灣資本市場說明會」，活動吸引逾25家當地企業，近70位代表出席與會。

證交所此次越南行亦拜訪六家有意進入資本市場的台商企業，同時連結當地國銀資源，推動優質外國企業來台上市。展望未來，證交所將持續優化國內籌資環境，拓展資本市場能見度，積極開拓並穩固IPO案源以壯大資本市場，提升市場價值，力促連結亞太資產管理中心的政策目標。

近年來，越南以穩健的經濟成長和友善的投資環境，成為備受矚目的新興市場。許多台灣企業在製造、科技與零售等領域取得佳績。目前越南台商在台上市掛牌家數五家，本次招商活動由證交所副總經理杜惠娟率領上市服務團隊再訪越南，強化對當地企業的上市相關服務，持續協助企業來台上市並邁向永續經營的目標。