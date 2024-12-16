就市論勢／矽光子、IP族群 提前卡位
盤勢分析
台股近期價跌量縮，日均量縮到剩3,500億元，籌碼來看投信買超、外資賣超，呈現土洋對作，整個加權指數持續空頭格局；但市場並無全面性轉空，因為實際上整周仍有銅箔基板、ASIC、矽光子等主流族群在支撐資本市場，雖大部分時間都開高走低，但底部卻是底底高，因此推測後續整理完後，仍有一波行情帶動，本周關注周四凌晨FOMC利率決策結果，周五將公布11月美國PCE數據，由於降息1碼幾乎成定局，預期對台股影響不大，加權指數仍維持區間整理。
不過，樂觀的是，台股歷年12月通常將有一波「作夢行情」，加上2025年上市櫃企業獲利有望持續創高，雖然川普2.0新時代，新關稅政策可能使台股出現較大波動，但近年來台廠供應鏈擴大全球布局，緩和潛在貿易戰衝擊，有助於企業營收成長動能，因此，台股逢拉回整理，中長線投資人著眼於2025年台灣經濟及企業獲利預期持續成長，台股明年震盪向上行情仍值得期待。
投資建議
2025年進入川普2.0時代，明年台股選股主軸回歸到高度成長前景產業及族群，12月上述相關亮點產業股價有表現機會，建議短線不看空台股，本周台股投資建議是不宜追高，掌握利基題材與個股表現，宜股價回檔加碼，後續持續看好GB300供應鏈、ASIC供應鏈以及近期可能會跌深的矽光子、IP族群，低檔提前布局。
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