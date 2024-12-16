就市論勢／矽光子、IP族群 提前卡位

台股近期價跌量縮，日均量縮到剩3,500億元，籌碼來看投信買超、外資賣超，呈現土洋對作，整個加權指數持續空頭格局；但市場並無全面性轉空，因為實際上整周仍有銅箔基板、ASIC、矽光子等主流族群在支撐資本市場，雖大部分時間都開高走低，但底部卻是底底高，因此推測後續整理完後，仍有一波行情帶動，本周關注周四凌晨FOMC利率決策結果，周五將公布11月美國PCE數據，由於降息1碼幾乎成定局，預期對台股影響不大，加權指數仍維持區間整理。

2024-12-16 23:51