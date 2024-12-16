臺灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心「資本市場服務團」，打造資本市場的Team Taiwan，近期進一步攜手富邦證券舉辦「推動優質企業邁向資本市場」座談會，邀集近20家優質企業共同參與，提供大、中、小型企業一站式全方位進入資本市場服務。

證交所總經理李愛玲在座談會表示，目前證交所掛牌上市的公司已達1,030家，總市值目前約為74兆元，市值在全球主要證券交易所市值排名第12名，成交日均值超過4,000億元，全球排名第九，顯示台灣資本市場活躍動能。證交所除以一般板支持大型企業打國際盃外，亦積極推行創新板，讓台灣創新企業可透過資本市場力量，對公司營運發展及人才招募均有所助益。希望創新板從台灣出發，走出國際，吸引海內外具新創元素的企業來台掛牌，讓台灣創新動能受到國際矚目。

李愛玲表示，證交所力拚壯大台灣資本市場，積極打造台灣成為亞洲資產管理中心，董事會已通過創新板制度優化調整，希望打造創新板成為創新公司首選掛牌地，與資本市場參與者一起Team Taiwan、挺創新，引領台灣資本市場建構具創新特色的產業聚落。

櫃買中心副總經理涂月憲表示，台灣多層次資本市場架構，是由證交所與櫃買中心共同建構，透過兩單位成立資本市場服務團，提供共同服務平台，協助企業邁入資本市場籌資。而中小企業是推動台灣經濟發展的重要力量，設置上櫃、興櫃及創櫃板等三個優質板塊，可以滿足不同成長階段企業的籌資需求。

富邦證券總經理郭永宜表示，證交所與櫃買中心於引導優質企業邁入資本市場扮演重要角色，目前台灣資本市場包含上市及上櫃市場，其中亦有創新板助力新創企業發展，及創櫃板扶持微型企業成長。

本次座談會邀集近20家優質企業共同參與，產業類別涵蓋半導體、大健康產業、數位雲端、資訊服務及食品業等。