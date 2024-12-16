線型多頭排列股 喊衝

台股昨（16）日多空震盪，指數上演23,000點關卡攻防戰。觀察盤面，聯發科（2454）、台積電、漢唐等強勢股，月、季、半年線呈現「三線多頭排列」、且今年營運表現亮眼，在現階段年終行情備受期待之際，將成為多頭主要指標。

隨美國FOMC利率會議即將到來，市場觀望氣氛濃。台新投顧副總黃文清表示，台股近期多空震盪，主因美聯準會（Fed）即將召開利率決策會議，加上美國總統當選人川普即將上任、地緣政治風險等變數，對台股走勢增添干擾；展望盤勢，國際股市的後續表現，仍對台股盤勢發展具有影響力。

尤其時序已接近上市櫃公司第4季財報結算的密集期，財報效應也為重要關鍵，對於盤勢仍要保持戒慎心態應對。

而台股目前暫時回檔修正、呈現區間理走勢，但部分個股的漲升走勢仍令人矚目，短線技術面強勢族群可留意。

統計顯示，所有上市櫃個股中，計有13檔，現階段月、季、半年線呈現「三線多頭排列」，技術面呈現強勢格局，且今年營運表現佳，主要分布在半導體、光電、網通、電子零組件等電子股，以及運動休閒、金融等傳產族群。

觀察這些個股近五個交易日以來的股價表現，全面呈現逆勢上漲，亞光、台光電、台達電等，均上漲5%以上；另外，聯發科、力旺、智邦、喬山、新產、國泰金、台積電、漢唐、元大金、遠傳等，股價也都穩步走高。

至於今年前三季每股稅後純益（EPS）表現，聯發科、台積電、漢唐、台光電、力旺、智邦、台達電等，均在10元以上；其他今年前三季EPS超過2元的個股，還包括新產、國泰金、亞光、遠傳、元大金、喬山等。

統一投顧董事長黎方國指出，台股在經過震盪整理之後，指數仍有機會下探月線或季線支撐，走勢難免會趨於震盪，不過觀察盤面賣壓也不重，預期未來可望逐步震盪回穩，再度向上挑戰高點。

若觀察盤面上的強勢族群，目前月、季、半年線呈現「三線多頭排列」的電子股中，許多線型已轉為強勢型態，有些個股股價在經過近期的整理之後，其後續的彈升行情幅度也將備受市場期待。

至於其他線型多頭的傳產股當中，包括運動休閒、金融、食品、航運等，本益比均處相對偏低的水準，預期股價表現依舊可以維持一定的優勢，所以可揮灑的短線反彈空間，還是可以期待。