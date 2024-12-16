外資買超151億元、這檔竟居買超冠軍 有5檔金融股也獲大買

台股16日收在23,039.9點，上漲19.42點，三大法人中僅自營商商賣超，外資則是買超151.62億元，統計外資買賣超個股發現，南亞科（2408）居外資買超冠軍，單日買超19,514張，其次則是買超台積電（2330）18,767張，國泰金（2882）等5檔金融股也在外資大買名單中。

台股16日開高走低，早盤以23,207.21點開出，盤中高點一度拉升至23,264.4點，但隨著聯發科。鴻海、AI股的緯創、廣達、華碩、散熱股的奇鋐大跌，富世達、聯鈞、光聖、一詮等重挫跌停，大盤漲勢收斂，近午盤指數翻黑，一度下滑至22,959.91點。

盤面上以權王台積電表現最為強勢，終場收在最高的1,085元，上漲20元，漲幅1.87%，最後一盤一口氣拉升10元，為大盤指數翻紅的重要關鍵；電子股占大盤成交比重71.4%，半導體類股上漲1.28%，漲幅領先各類股，數位雲端類股、食品類股及營建類股收紅，金融類股也是上漲。

台股大盤指數在最後一盤一口氣拉77.69點，終場翻紅收在23,039.9點，上漲19.42點，三大法人買超69.89億元，包括外資買超151.62億元，投信買超15.94億元，自營商賣超（合計）97.67億元，其中自營商（自行買賣）賣超26.59億元，自營商（避險）賣超71.08億元。

統計外資買超前十大個股依序是南亞科、台積電、國泰金、神達、華航、長榮航、第一金、彰銀、新光金、華南金等；外資買超前十名中， 金融股就占了5檔，其中，買超國泰金18,029張。

統計外資賣超前十大個股依序是凱基美國非投等債、元大航太防衛科技、群益台灣精選高息、陽明、元大美債20正2、泰金寶-DR、廣達、國泰永續高股息、群益優選非投等債、友達等。