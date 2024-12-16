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永豐金證券數位服務成績亮眼 大戶投App個股AI輿情功能使用破300萬次

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐金證券大戶投APP個股AI輿情功能使用破300萬次，由永豐金控數位科技處處長張天豪、資深副總經理(左三)，以及永豐金證券數位金融處處長蘇威嘉、資深副總經理(右四)領軍研發團隊。(永豐金證券/提供)
永豐金證券大戶投APP個股AI輿情功能使用破300萬次，由永豐金控數位科技處處長張天豪、資深副總經理(左三)，以及永豐金證券數位金融處處長蘇威嘉、資深副總經理(右四)領軍研發團隊。(永豐金證券/提供)

永豐金證券積極擁抱AI，大戶投APP推出「AI輿情功能」上線3個月，突破300萬次使用流量，助攻大戶投APP下單交易人數突破30萬人。永豐金證券表示，「AI輿情功能」每日產出168檔熱門股重要市場訊息，協助投資人快速掌握個股投資分析，推出以來備受好評與喜愛。永豐金證券希望生成式AI的高效服務能讓更多投資人體驗運用，即日起推出專案開戶抽好禮活動，臨櫃及線上開戶都可參加。

台股供應鏈今年持續受惠於AI技術與晶片創新，加權指數漲幅逾30.25%，AI熱潮也成為證券業數位服務的利器。永豐金證大戶投APP「AI輿情功能」，透過生成式AI技術，聚焦168檔熱門股，從50大公開財經資訊源，透過橫條圖的顏色占比（紅色-樂觀，灰色-中立，綠色-謹慎），讓投資人直接了解個股的市場輿情，藉此進行投資分析。

根據證交所的統計，累計至11月底證券開戶總數突破1,318萬；與去年同期相比，30歲以下的新開戶人數大幅成長15%。面對更多投資新血，以及年輕族群加入台股投資，永豐金證券針對投資人最在乎的下單軟體是否好用，持續優化大戶投APP，除了「AI輿情功能」，更為小資族推出簡潔的零股交易介面、對投資老手提供台美股雙市場智慧單功能、並提供當沖客手機閃電下單。

12月進入作帳行情加上消費旺季到來，永豐金證券推出開戶活動專案，不論新舊戶只要在12/25前開立一證券帳戶(含臨櫃、線上開戶)，即可參加年末演唱會的門票抽獎，包括：超級巨星紅白藝能大賞門票(共70組，每組兩張)、WE ARE我們的除夕夜特別節目錄影門票(共50組，每組兩張)，詳情可至永豐金證券官網查看。

AI 永豐金

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