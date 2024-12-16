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外資上周賣超台股262億元 賣超聯電最多

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超262.07億元，其中賣超聯電7.41萬張最多，買超最多的是新光金的6.15萬張。圖／本報資料照片
台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超262.07億元，其中賣超聯電7.41萬張最多，買超最多的是新光金的6.15萬張。圖／本報資料照片

台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超262.07億元，其中賣超聯電7.41萬張最多，買超最多的是新光金的6.15萬張。

證交所指出，上周外資在集中市場總買進金額為5961.9億元，總賣出金額6223.97億元，賣超262.07億元；另統計自今年初至12月13日止，外資總買進金額為31兆8841.75億元，總賣出金額32兆5751.51億元，累計賣超6909.76億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值33兆3835.67億元，占全體上市股票市值的45.23%，較12月6日的33兆4395.9億元，減少560.23億元。

個股比較部分，證交所表示，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為新光金、長榮航、華航；賣超最多前三名為聯電、鴻海、中鋼。

外資 聯電

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