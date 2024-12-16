台股上漲19點 三大法人買超69.89億元

台股16日開高走低， 午盤後翻黑，最後一盤一口氣拉77.69點，終場翻紅收在23,039.9點，上漲19.42點，漲幅0.08%，成交量4,087.84億元，三大法人買超69.89億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超151.62億元，投信買超15.94億元，自營商賣超（合計）97.67億元，其中自營商（自行買賣）賣超26.59億元，自營商（避險）賣超71.08億元。

台股早盤以23,207.21點開出，盤中高點拉升至23,264.4點，但隨著聯發科（2454）、鴻海（2317）、AI股的緯創（3231）、廣達（2382）、華碩（2357）、散熱股的奇鋐（3017）大跌，富世達（6805）、聯鈞（3450）、光聖（6442）、一詮（2486）等重挫跌停，大盤漲勢收斂，近午盤指數翻黑，一度下滑至22,959.91點，最後一盤急拉翻紅，終場以23,039.9點收盤。

盤面上以權王台積電（2330）表現最為強勢，終場收在最高的1,085元，上漲20元，漲幅1.87%，最後一盤一口氣拉升10元，為大盤指數翻紅的重要關鍵；電子股占大盤成交比重71.4%，半導體類股上漲1.28%，漲幅領先各類股，數位雲端類股、食品類股及營建類股收紅，金融類股也是上漲。