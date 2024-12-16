台股小漲19點收23,039點 台積電上漲20元收1085元

台股16日開高走低，早盤以23207.21點開出，盤中最高一度達23264.4點，後續漲幅收斂，終場收在23039.9點，上漲19.42點，漲幅0.08 %，成交量4087.8億元。櫃買則收250.1點，下跌5.19點。台積電（2330）終場收1085元，上漲20元。

盤面上以類股來看，營建、半導體、數位雲端、食品、金融等逆勢撐盤。

另外，以玻陶、資訊服務、生技、電腦周邊、其他電子、塑化、航運等表現弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大下跌的有，鴻海（2317）、聯發科（2454）、聯鈞（3450）、神達（3706）、廣達（2382）、緯穎（6669）、奇鋐（3017）、陽明海運（2609）、智邦（2345）、信驊（5274）、緯創（3231）、順達（3211）、長榮（2603）等。

量大上漲的則有，台積電、世芯-KY（3661）、創意（3443）、金像電（2368）、亞光（3019）、台光電（2383）、聯亞（3081）、台達電（2308）、日月光投控（3711）、M31（6643）、智原（3035）、國泰金（2882）、佳能（2374）、華通（2313）、安國（8054）等。

統一投顧表示，台股加權指數上周回跌 172.79 點，回測2萬3關卡。市場觀望本周美國聯準會即將公布的利率決策，市場普遍認為，本周FED降息機率仍高於90%以上，有利股市風險偏好。同時，法人、企業集團趕在年底前作帳的動作仍值得期待，年底前大盤維持震盪盤堅向上。但本周適逢全球央行會議周，台指期結算及數檔高股息ETF換股，將使盤面震盪加劇。

另外，統一投顧指出，操作上建議逢低分批佈局，並汰弱留強，選股不選市。選股方向上以AI概念股、消費性電子、PCB、航空及散裝、汽車零組件、紡織製鞋及高殖利率的營建及壽險等族群為主。