打臉外資目標價1,233元？ 富世達跌停 跌出千金股行列

富世達（6805）受惠折疊新機及AI水冷快接頭等題材挹注，推升股價日前寫下1,120元的歷史新高價，上周美系外資報告更是維持買進評，目標價喊到1,233元，但是16日卻是開高走低，不僅翻黑更是遭摜殺到跌停900元，跌出千金股行列。

富世達11月營收10.07億元，首度突破10億元大關，月增10.6%，年增70.1%，創歷史新高；累計今年前11月營收73.35億元，年增45.3%；富世達日前公告10月稅後淨利1.36億元，年增100.6%，每股純益1.98元，年增76.9%。

水冷快接頭是AI伺服器水冷關鍵元件，大部分是由外企寡占，富世達積極投入，原本市場預期最快在明年上半年取得認證、下半年開始供貨，但供應鏈傳出，已提前通過輝達（NVIDIA）水冷快接頭認證，富世達躋身輝達GB200系列快接頭合格供應商，預估將自明年起大量供貨。

富世達受惠折疊新機及AI水冷快接頭等題材挹注，推升股價表現，在12月11日一度衝達1,120元的天價。不過，股價創新高之後連日來則是下跌，16日以1,015元開出，上漲15元，股價開高後走低，一路下殺至跌停900元鎖死，大跌100元，跌出千金股行列。

美系外資上周的報告則是看好2025年折疊手機滲透率上升，加上AI伺服器零組件擴展，維持富世達買進評等，目標價1,233元；美系外資認為，富世達的軸承產品需求強勁，目前生產線滿載，主要客戶的新橫向折疊機型剛在11月推出，將支持未來幾季的營收成長。

美系外資表示，富世達搶進AI伺服器零組件商機，預期這部分的營收明年占比將達10~20%，快接頭（UQD）正在接受驗證，導軌套件也正在擴充中，未來商機可期。