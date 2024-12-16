統一台股主動式高息基金 布局2025年台股多頭行情

2024年是台股企業豐收年，上市櫃11月營收以3.98兆創下歷史同期新高，今年來累計營收40.55兆，年增率達到11.8%，有望挑戰2022年43.26兆的歷史記錄。

據CMoney統計至11日，台股基本面穩健，帶動加權指數今年來大漲27.73%。統一台灣高息優選基金之經理人陳釧瑤表示，經過先前的整理，目前加權指數評價回落至中間水位，2025年台灣經濟及企業獲利預計持續成長， 有望帶動台股延續多頭行情。

陳釧瑤表示，台灣主計處預估2025年經濟成長將保持3%以上水準，並呈現逐季向上。科技業景氣蓬勃，使台股2025年企業獲利有望持續創高，年增率預估達到15%。雖然川普關稅政策可能會使台股出現較大波動，但近年台廠已擴大全球布局，透過分散產地，緩和潛在的貿易戰衝擊，穩定企業營收成長動能。若台股短線出現回檔，反而提供更好的布局時機。

科技股方面，陳釧瑤看好AI伺服器、AI終端產品、科技新產品供應鏈，及具備長期投資價值的高殖利率股。傳產則看好庫存調整告一段落的紡織類股，俄烏戰爭局勢若轉向停火，重建需求也有望帶動相關類股營運。

目前AI市場需求仍保持強勁，市場預估雲端服務商2025年資本支出將達到2,700億美元，年增率超過2成，加上輝達（NVIDIA）GB200將在2025年上半年量產，有望帶動供應鏈獲利。隨著AI發展至終端，市場預估全球AI PC／NB／手機滲透率未來3年將逐年上升。

陳釧瑤表示，折疊手機在全球掀起新風潮，各大廠陸續推出折疊手機新品，目前蘋果也積極開發折疊產品。據統計，市場需求強勁，使折疊手機市占率有望從2024年的1.5%，上升至2028年的4.8%。板卡及IC設計族群的庫存調整已告一段落，加上高殖利率，長期投資價值浮現。傳產方面，今年第3季多數鞋類品牌端庫存去化開始趨緩，部分品牌甚至已出現初步復甦跡象，相關供應鏈未來有機會受惠品牌拉貨動能。

統一投信提醒，投資人選擇配息型基金時，需留意基金過去配息不代表未來配息，亦可觀察相關金融市場的政經議題變化，作為投資布局時的參考依據，金融商品的淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動。