SCFI 指數連三漲 法人看好長榮、陽明等海運股後市

SCFI指數截至上周為止為2,384.4點，較前一周上漲5.7%，其中，美東線周漲11.5%，美西線周漲21.5%，歐洲線運價則較前一周下跌2.2%。分析師表示，SCFI指數連續第三周上漲，其中前期較為弱勢的美洲線運價由跌轉漲，因此，看好長榮（2603）、陽明海運（2609）等海運股營運後市。

法人機構表示，農曆春節前拉貨需求加上美東勞資談判，將提供美國線較高的漲價契機，其中，運價方面，歐洲線運價走勢穩定，航商穩價意願積極，淡季運價走勢相對有撐，隨合約談判進入尾聲，明年第1季上旬歐洲線運價可能呈現漲多回落。

美洲線方面，前期市場運力陸續返回的情況下，導致美西線運價出現較大回跌，而目前開口反彈；待農曆春節前拉貨需求出現，將提供美國線較高的漲價契機。

此外，美東勞資雙方關於由於此次談判涉及自動化設備，勞資雙方難有共識，導致明年1月中旬罷工機會再度提高，短期內可能引發貨主將貨物轉由美西港口出貨，待農曆春節期間進入需求空窗期，罷工影響將逐漸淡化，但川普近期言論偏向反對碼頭自動化，若罷工時間持續延長，則春節過後可能引發塞港預期。