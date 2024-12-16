非大陸鋼鐵需求2025將成長 法人看好中鋼等鋼鐵龍頭

市場預期2025年全球鋼鐵市場的板塊移轉效益將開始顯現，非中國大陸市場表現將優於大陸市場，帶動全球鋼鐵市場需求落底回升，且若2025年初俄烏戰爭順利結束，烏克蘭重建可望讓全球鋼鐵需求進一步上升，因此，看好中鋼（2002）、中鴻（2014）等鋼鐵股營運後市。

市場傳出，鐵礦價格轉強，每公噸上衝至107美元，帶動出現鋼市好轉契機。法人機構表示，預期2025年全球的鋼鐵市場需求可望落底回升，主要因為全球鋼鐵市場的版塊移轉效益將開始顯現。非中國大陸市場的鋼鐵需求受益於印度、東南亞、中南美洲及中東非洲等地的需求成長已逐漸淡化大陸需求疲弱的影響，其中尤其以印度及其它新興發展經濟體的貢獻最大。

而中國大陸市場需求經歷連四年下滑後，市場規模已來到疫情前的水準，2025年的下滑幅度也可望略為縮小。一消一長下，可望讓2025年全球的鋼鐵市場需求谷底回升，此點與WSA公布的2025年鋼鐵需求展望觀點相同，WSA預期即使在大陸市場衰退1%的預估下，全球的鋼鐵需求仍可成長1.2%。

原料方面，目前鐵礦砂價格已逐漸落底走穩，每噸價位回檔到100美元後即出現支撐，目前報價約106美元左右。但2025年全球鋼鐵需求可望走出衰退恢復成長，加上原料上漲及減碳都讓成本不斷增加，因此對2025年的鋼價持正面看法。