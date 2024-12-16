快訊

南韓戒嚴當晚真相曝！國防部證實動員1500名軍人 打臉尹錫悅說法

以後無法一卡在手遊遍日本 西瓜卡等交通IC票證式微？

幣流專家陳梅慧國道遭撞亡引陰謀論 竹檢偵查終結：排除故意製造車禍

PIMCO：聚焦短中期與高品質債 全球分散布局降風險

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

品浩（PIMCO）指出，美國後疫情的財政刺激措施雖然有效推動經濟復甦及股市表現，但也帶來國家負債及國債水準走升的財政隱憂。在美國赤字未解決的背景下，投資人應靈活運用有效的多元分散債券投資策略，以因應市場的挑戰。

雖然美元仍是全球主要的儲備貨幣，美國公債也是全球主要市場的儲備資產，但PIMCO指出，美國債務進一步走升，將影響投資人的信心。此外，預期新任美國總統將推行相關政策如加增關稅、移民限制等，可能成為潛在的通貨膨脹催化劑。

PIMCO認為，美國公債殖利率曲線可能會因財政赤字加劇及通膨預期而進一步陡峭，代表長天期債券的殖利率將走升，迫使投資人需面臨更大的利率風險。因此，建議投資人聚焦短天期、中天期債券，以有效降低利率帶來的風險。

此外，PIMCO表示，目前信用利差接近歷史低點，代表投資低信用評級債券可能無法提供投資人期待的報酬，且可能會面臨承擔額外風險。因此，建議投資人聚焦高信用評級的債券，以有效管理報酬。

PIMCO表示，相較於美國，歐洲雖然擁有較穩健的財政狀況，但經濟增長動能疲弱，將限縮部分主權債券的報酬；至於新興市場，雖然收益率高於成熟市場，但政治不穩定及通膨增溫將成為潛在的投資風險，投資人仍需審慎進行資產配置，以靈活應對許多潛在的不確定性。

延伸閱讀

美國認同比特幣就像數位黃金 陳冲：各國央行買或不買？

美國總統太狂！82歲福伯叛逆變「紅浩克」對決美國隊長

永笙長新冠症候群細胞新藥美國 Phase IIa 臨床試驗達標

新光BBB投等債20+ 明掛牌

相關新聞

MSCI 揭全球股市風險：科技巨頭崛起、其他行業權重下降

MSCI發布第13份年度《永續與氣候趨勢展望》報告，揭示2025年對投資者和企業構成影響的重大趨勢。報告指出，隨著科技巨...

亞系外資調高目標價至290元、三大法人齊買 金像電大漲

外資看好金像電（2368），繼先前美系外資重申加碼評，且上調目標價至253元後，亞系外資最新報告重申優於大盤表現評等，目...

台積電傳湧急單明年首季成最旺淡季 推升市值重登28兆

台積電（2330）傳出地緣政治急單湧現，挹注明年第1季營運表現，有機會淡季不淡，成為史上最旺的淡季，16日以1,085元...

台積電衝高20元 拉抬台股早盤漲逾200點

台股16日開盤指數為23,207.21點，上漲186.73點。台積電（2330）開盤價為1,085元，上漲20元。

川普2.0時代將是日股多頭行情？ 野村看漲日股

相較於美國，日本經濟正持續改善，企業加薪，挹注家計消費成長，進一步帶動企業獲利成長，東證交易所要求上市企業改善股價淨值比...

美費半指數漲逾3% 法人：關注美利率與台積電穩盤

美股費城半導體指數大漲3.36%、台積電ADR勁揚，台股13日跌26.32點，收在23020.48點，法人分析，美國聯準...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。