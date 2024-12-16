PIMCO：聚焦短中期與高品質債 全球分散布局降風險

品浩（PIMCO）指出，美國後疫情的財政刺激措施雖然有效推動經濟復甦及股市表現，但也帶來國家負債及國債水準走升的財政隱憂。在美國赤字未解決的背景下，投資人應靈活運用有效的多元分散債券投資策略，以因應市場的挑戰。

雖然美元仍是全球主要的儲備貨幣，美國公債也是全球主要市場的儲備資產，但PIMCO指出，美國債務進一步走升，將影響投資人的信心。此外，預期新任美國總統將推行相關政策如加增關稅、移民限制等，可能成為潛在的通貨膨脹催化劑。

PIMCO認為，美國公債殖利率曲線可能會因財政赤字加劇及通膨預期而進一步陡峭，代表長天期債券的殖利率將走升，迫使投資人需面臨更大的利率風險。因此，建議投資人聚焦短天期、中天期債券，以有效降低利率帶來的風險。

此外，PIMCO表示，目前信用利差接近歷史低點，代表投資低信用評級債券可能無法提供投資人期待的報酬，且可能會面臨承擔額外風險。因此，建議投資人聚焦高信用評級的債券，以有效管理報酬。

PIMCO表示，相較於美國，歐洲雖然擁有較穩健的財政狀況，但經濟增長動能疲弱，將限縮部分主權債券的報酬；至於新興市場，雖然收益率高於成熟市場，但政治不穩定及通膨增溫將成為潛在的投資風險，投資人仍需審慎進行資產配置，以靈活應對許多潛在的不確定性。