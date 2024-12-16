MSCI 揭全球股市風險：科技巨頭崛起、其他行業權重下降
MSCI發布第13份年度《永續與氣候趨勢展望》報告，揭示2025年對投資者和企業構成影響的重大趨勢。報告指出，隨著科技巨頭主導全球股票市場，其他行業的市值權重逐漸下降，社會風險成為永續議題中的關鍵。
根據MSCI的觀察，在人力資本與數據安全至關重要的資訊科技行業，正在重塑市場永續風險的格局，並影響企業的財務表現。
過去11年來，企業管理社會風險的能力是財務表現的領先指標。特別在亞太地區，擁有良好社會風險管理能力的企業，其累計回報率顯著高於同業（2013年至2024年達68%）。
然而，儘管全球股市的趨勢明確，不同地區的永續發展議題具有獨特的相對重要性。例如，已開發市場如澳洲和日本的成分股，社會因素的影響力更大，而在新興市場，環境因素與財務表現的相關性更為密切。
此外，投資人在設定資產配置目標時，需考慮資產類別與地域曝險的變化如何影響永續風險。因此，在這樣的市場格局下，針對各地區特性制定適合的永續投資策略，將成為優化投資回報的關鍵。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言