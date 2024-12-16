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MSCI 揭全球股市風險：科技巨頭崛起、其他行業權重下降

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
MSCI發布第13份年度《永續與氣候趨勢展望》報告。（路透）
MSCI發布第13份年度《永續與氣候趨勢展望》報告。（路透）

MSCI發布第13份年度《永續與氣候趨勢展望》報告，揭示2025年對投資者和企業構成影響的重大趨勢。報告指出，隨著科技巨頭主導全球股票市場，其他行業的市值權重逐漸下降，社會風險成為永續議題中的關鍵。

根據MSCI的觀察，在人力資本與數據安全至關重要的資訊科技行業，正在重塑市場永續風險的格局，並影響企業的財務表現。

過去11年來，企業管理社會風險的能力是財務表現的領先指標。特別在亞太地區，擁有良好社會風險管理能力的企業，其累計回報率顯著高於同業（2013年至2024年達68%）。

然而，儘管全球股市的趨勢明確，不同地區的永續發展議題具有獨特的相對重要性。例如，已開發市場如澳洲和日本的成分股，社會因素的影響力更大，而在新興市場，環境因素與財務表現的相關性更為密切。

此外，投資人在設定資產配置目標時，需考慮資產類別與地域曝險的變化如何影響永續風險。因此，在這樣的市場格局下，針對各地區特性制定適合的永續投資策略，將成為優化投資回報的關鍵。

MSCI

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