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亞系外資調高目標價至290元、三大法人齊買 金像電大漲

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
AI快速發展，帶動伺服器需求增加，PCB產業同樣跟著水漲船高。圖為金像電廠區／公司提供。
AI快速發展，帶動伺服器需求增加，PCB產業同樣跟著水漲船高。圖為金像電廠區／公司提供。

外資看好金像電（2368），繼先前美系外資重申加碼評，且上調目標價至253元後，亞系外資最新報告重申優於大盤表現評等，目標價由240元上調至290元；三大法人連日來也是同步買超，推升股價持續上漲，16日開高走高，盤中漲幅逾5%，成交值居第四大。

金像電16日以236元開出，一度拉升至250.5元，盤中漲幅逾半根漲停板，成交量逾3.5萬張，以成交值來看，居個股盤中成交值第四大，僅次於台積電（2330）、世芯-KY（3661）、創意（3443）；金像電大漲，領軍印刷電路板股的表現，敬鵬（2355）、競國（6108）盤中上漲逾2~3%，華通（2313）、台光電（2383）、嘉聯益（6153）、聯茂（6213）、健鼎（3044）等也是上漲。

AI伺服器需求旺，PCB族群沾光，伺服板龍頭金像電11月營收31.8億元，月增3.8%，年增5.2%；累計今年前11月營收351.95億元，年增28%；第4季營運可望維持高檔；法人看好今年營收可望挑戰新高。

美系外資報告看好金像電作為ASIC的PCB主要供應商，預計未來營收將持續逐年成長，目標價調高至253元，重申加碼評等。

亞系外資也在最新報告中調高金像電的目標價至290元；亞系外資認為，ASIC強勁需求下，最終的PCB訂單幾乎都流到金像電手中，且金像電提供一站式解決方案， 泰國廠產能開出可進一步實現客戶需求。

亞系外資預估金像電明年第1季將淡季不淡，首季營收可望季增10%，重申優於大盤表現評等，除調高目標價，同時也調高2025、2026年每股盈餘（EPS）預估，幅度分別各為7%，分別達13.47元及15.5元。

金像電

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