快訊

登山網紅雪羊突宣告「人生劃下句點」 原因曝光眾人齊賀

表態彈劾失威信…韓執政黨魁韓東勳宣布辭職 喊不後悔彈劾尹錫悅

李天羽非正期當上總司令 三度失事夫人喊：阿毛別飛了

台積電傳湧急單明年首季成最旺淡季 推升市值重登28兆

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電。圖／聯合報系資料照片
台積電。圖／聯合報系資料照片

台積電（2330）傳出地緣政治急單湧現，挹注明年第1季營運表現，有機會淡季不淡，成為史上最旺的淡季，16日以1,085元開出，上漲20元，市值重回28兆元達28兆1,369億元；盤中貢獻大盤指數超過百點。

台積電11月合併營收2,760.58億元，月減12.2%，年增34%，主要是反映客戶端拉貨高峰過後的季節性因素影響，但仍是歷年最旺的11月，且為歷史單月次高；累計前11月合併營收2.61兆元，年增31.8%。

台積電預期在新台幣32元兌1美元基礎上，第4季美元營收約介於261~269億美元，季增11.1~14.5%，平均值季增13%；法人推估，在台積電美元財測基礎上，第4季新台幣合併營收同步挑戰新高，約介於8,352~8,608億元。

受惠於AI等高速運算（HPC）等應用紅利，第4季與2024全年美元營收可望叩關新高；近期再傳出客戶因應川普上台後可能收緊管制的地緣政治急單報到，將挹注明年首季的傳統淡季營運表現，有機會淡季不淡，呈現季增，挑戰再創單季新高，可望迎來史上最旺的淡季。

針對急單的挹注，台積電公關處回應表示，尚未公布2025年業績展望與資本支出規劃，最新財務相關資訊，請依10月法說會公布內容為主。

台積電ADR上周五上漲4.98%，16日股價以1,085元開出，上漲20元，朝新高價逐步接近中，盤中漲幅逾1%。

台積電

延伸閱讀

全國科學技術會議 台積電董事長暨總裁魏哲家幽默引言

美費半指數漲逾3% 法人：關注美利率與台積電穩盤

台股四引擎催動年底行情 有望挑戰全年上漲30%

台積電地緣政治急單湧入 明年Q1有望迎最旺淡季

相關新聞

台積電傳湧急單明年首季成最旺淡季 推升市值重登28兆

台積電（2330）傳出地緣政治急單湧現，挹注明年第1季營運表現，有機會淡季不淡，成為史上最旺的淡季，16日以1,085元...

台積電衝高20元 拉抬台股早盤漲逾200點

台股16日開盤指數為23,207.21點，上漲186.73點。台積電（2330）開盤價為1,085元，上漲20元。

川普2.0時代將是日股多頭行情？ 野村看漲日股

相較於美國，日本經濟正持續改善，企業加薪，挹注家計消費成長，進一步帶動企業獲利成長，東證交易所要求上市企業改善股價淨值比...

美費半指數漲逾3% 法人：關注美利率與台積電穩盤

美股費城半導體指數大漲3.36%、台積電ADR勁揚，台股13日跌26.32點，收在23020.48點，法人分析，美國聯準...

永豐投顧：逢低找強勢 著眼2025

永豐投顧表示，本週市場可能擺向多方，建議買黑不買紅，選擇強勢股逢低進場，但也要調節弱勢股，例如降低上櫃族群持股。

台股四引擎催動年底行情 有望挑戰全年上漲30%

2024年進入倒數半個月，台股12月來隨川普關稅議題淡化，重啟漲勢。法人看好年底前大盤可望震盪向上，主要將由四大引擎催動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。