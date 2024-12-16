台積電傳湧急單明年首季成最旺淡季 推升市值重登28兆

台積電（2330）傳出地緣政治急單湧現，挹注明年第1季營運表現，有機會淡季不淡，成為史上最旺的淡季，16日以1,085元開出，上漲20元，市值重回28兆元達28兆1,369億元；盤中貢獻大盤指數超過百點。

台積電11月合併營收2,760.58億元，月減12.2%，年增34%，主要是反映客戶端拉貨高峰過後的季節性因素影響，但仍是歷年最旺的11月，且為歷史單月次高；累計前11月合併營收2.61兆元，年增31.8%。

台積電預期在新台幣32元兌1美元基礎上，第4季美元營收約介於261~269億美元，季增11.1~14.5%，平均值季增13%；法人推估，在台積電美元財測基礎上，第4季新台幣合併營收同步挑戰新高，約介於8,352~8,608億元。

受惠於AI等高速運算（HPC）等應用紅利，第4季與2024全年美元營收可望叩關新高；近期再傳出客戶因應川普上台後可能收緊管制的地緣政治急單報到，將挹注明年首季的傳統淡季營運表現，有機會淡季不淡，呈現季增，挑戰再創單季新高，可望迎來史上最旺的淡季。

針對急單的挹注，台積電公關處回應表示，尚未公布2025年業績展望與資本支出規劃，最新財務相關資訊，請依10月法說會公布內容為主。

台積電ADR上周五上漲4.98%，16日股價以1,085元開出，上漲20元，朝新高價逐步接近中，盤中漲幅逾1%。