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台積電衝高20元 拉抬台股早盤漲逾200點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台積電（2330）開盤價為1,085元，上漲20元。本報資料照片
台積電（2330）開盤價為1,085元，上漲20元。本報資料照片

台股16日開盤指數為23,207.21點，上漲186.73點。台積電（2330）開盤價為1,085元，上漲20元。

群益投顧表示，美國總統選後迄今，拜登對中貿易戰態度轉趨積極，力求早於川普提高對中貿易限制，應是基於2026年期中選舉民主黨選票考量；美中貿易戰提早升溫，可提前讓此利空鈍化、降低1月20日川普上任後的關稅衝擊。台股12月上漲機率超過九成、市場普遍預期2025年將呈牛市行情、台灣第4季出口可望創新高，台股未來展望樂觀，短線震盪毋須擔心。

2025年加薩走廊與烏克蘭災後重建，基礎建設需求可望帶動原物料價格上漲，有利傳統類股走強,加上AI應用進入主升段之前段，科技類股商機龐大，各產業皆樂觀期待，有利美股與台股長期走強。因中長線持續看好，加上時序進入投信與集團作帳行情，可擇優布局偏多操作。

操作題材可留意： 光通訊供應鏈未來營運展望佳─隨著AI應用持續發展，資料中心大量興建、5G基地台不斷擴增，光收發模組、

光纖次模組產品需求強勁，預期2025年光通訊設備將會大量採用800G規格，AR、AI、5G等關鍵應用將大幅受惠，成為光通訊供應鏈的重要成長動能。2024年9月台積電與日月光（3711）投控號召組成「SEMI矽光子產業聯盟」，彼此共享資源和專業技術，建構全台最完整的矽光子聚落生態系。

上周五（13日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為43,828.06點，下跌86.06點、跌幅0.2%；S&P500指數下跌0.16點；那斯達克指數上漲0.12%；費半指數上漲3.36%。台積電ADR漲4.98%，較台北交易溢價22.7%。

釋出AI利多消息的博通（Broadcom）股價暴漲24%，在博通大漲帶動下，代表大型科技股的那斯達克100指數上周五漲0.8%，三天來二度創下歷史新高，且連續四周上漲。

三大法人上周五集中市場合計賣超102.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超40.3億元，投信買超25.3億元，自營商（自行買賣）賣超28.9億元，自營商（避險）賣超58.9億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,393口至15,741口，外資淨空單增加2,746口至42,161口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1,445口至18,993口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在23,500點，週賣權最大OI落在22000點 ; 月買權最大OI落在24,900點，月賣權最大OI落在22,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.97下降至0.91。VIX指數下降0.25至17.81。外資台指期買權淨金額-0.71億元 ; 賣權淨金額0.04億元。整體選擇權籌碼面中性。

台積電 台股

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