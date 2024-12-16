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低軌衛星與伺服器帶旺 挹注PCB廠營運

中央社／ 台北16日電

華通看好第4季訂單熱度不減，受惠美系平板電腦及筆電需求量成長、低軌道衛星LEO產品挹注，華通也正式出貨AI伺服器相關用板；臻鼎-KY預期第4季將是今年營運高峰，明年訂單斬獲挹注下，營運可望再創新高。

全球第一大HDI板製造商華通11月營收新台幣68億元，月增2.4%，為今年單月營收次高，華通看好第4季HDI用板訂單熱度不減，主要是美系平板電腦板及筆電板需求量成長、低軌道衛星LEO產品穩定出貨，加上陸系手機客戶新機種下單積極，明年第1季可望淡季不淡。

業界認為，目前系統性產品用板例如數據中心、AISever、Switch、CPO、光模塊等領域，在高速運算和傳輸規格需求下，PCB都有升級到高階HDI製程的趨勢。

華通表示，已正式出貨AI Sever相關用板，並接獲光通訊客戶400G、800G、1.6T等中高階產品打樣試產機會，未來2至3年，將成為下一階段成長的新契機。

展望2025年，據美系外資出具的衛星產業研究報告顯示，低軌道衛星產業將迎來另一家頗具規模的業者加入，法人認為，華通在LEO低軌道衛星產業具優勢，除了原衛星大客戶持續擴大市占，並搭配第2個客戶的衛星發射數量，可望在明年倍數成長，將再進一步拉高LEO低軌道衛星產品的營收占比，優化產品結構。

華通生產基地主要在台灣桃園及大陸惠州、重慶地區，華通表示，泰國新廠初期規劃約30萬平方英呎產能，已於今年第3季完成設備裝機，第4季進入設備試車及客戶認證階段，將優先生產衛星產品的硬板，明年第1季全製程量產後，視狀況將泰國廠產能進一步拉高到每月至少40萬平方英呎。

臻鼎-KY 11月合併營收194.34億元，年增3.15%，創歷年同期次高；累計前11月營收1559.18億元元，年增14.05%，創歷年同期新高。

臻鼎-KY表示，11月營收維持年增表現，主要受惠非行動通訊相關業務穩健成長，其中電腦消費實現雙位數年增，同時IC載板及車載、伺服器、基地台創下歷年同期新高。

整體而言，臻鼎-KY表示，預期第4季將是今年營運高峰，全年營運表現將較去年成長，明年在多項產品升級與訂單斬獲挹注下，營運表現可望再創新高。

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