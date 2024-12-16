川普2.0時代將是日股多頭行情？ 野村看漲日股

相較於美國，日本經濟正持續改善，企業加薪，挹注家計消費成長，進一步帶動企業獲利成長，東證交易所要求上市企業改善股價淨值比(PBR)並提高股東回饋，企業開始積極配發股利將更有利於價值股族群。野村投信表示，後市雖需留意美國關稅政策對日股影響，但是因為日本企業基本面持續改善，日股有望呈現震盪走升格局。

日本首相石破茂在選後表示，暫不考慮提高金融所得稅，以促進民間儲蓄轉向股市投資，同時，他打算繼承岸田的經濟政策作為執政的基礎，包含岸田政府一直希望推動日本成為資產管理中心的政策計劃，以及正在進行中的公司治理改革，都預計將繼續積極推動。東京交易所持續要求企業改革，目標改善日企資金運用效率，提高公司治理明度，提升外資對投資日企意願，儘管最近股市震盪突顯石破茂新政府政策方向不確定性，而近期的改革現正引起全球投資界重回對日本股市的關注，另一方面，日本央行貨幣政策正常化的支持下有助於安定長期投資者信心。

自民黨為首的執政聯盟在國會選舉未能取得過半席次，雖然將使得日本政治局勢變得不穩定，但同時意味著執政聯盟必須尋求其他小黨的合作。野村資產管理常務董事總經理暨投資長村尾祐一(Yuichi Murao)進一步分析表示，觀察此次自民黨失去的席次，主要流向了國民民主黨，而國民民主黨所主張的政見為減稅、生活補貼，雖然這些政策主張尚未與執政聯盟經過討論，但預估執政聯盟為符合民意，將採納小黨政見，推出更為擴張性的財政政策，有望促進內需，反而利好日本經濟與股市。

回顧今(2024)年7月日銀再次升息，日圓匯率出現大幅波動，一度從1美元兌160日圓急升來到1美元兌140日圓，並為日股帶來劇烈震盪，分析關於日銀接下來的貨幣政策，村尾祐一(Yuichi Murao)認為日銀將在12月或明年1月再次升息一碼，至於未來是否會再繼續升息，有待觀察日本通膨是否有持續維持在2%目標水準。在日圓匯率方面，村尾祐一(Yuichi Murao)分析指出，相比日銀的貨幣政策，反而更加需要留意美國貨幣政策所帶來的影響。隨著川普當選美國總統，主張減稅、加徵關稅、限制移民並驅逐非法移民等政策，可能導致美國通膨再起，倘若聯準會(Fed)未來降息進程受阻，日圓短期恐面臨貶值的壓力；但就日圓中長線走勢，考慮到川普的保護主義，可能推動美元貶值以提升美國製造業競爭力並縮小貿易逆差，日圓匯率中長期將緩步走升，預估2025年可能會升值到1美元兌140-145日圓。

川普揚言要對所有國家的進口產品大幅提高關稅，面對接下來川普2.0時代，對日本企業可能的影響？野村基金(愛爾蘭系列)日本策略價值協管基金經理人河野光成（MitsunariKawano）分析表示，川普的關稅政策細節要到明年1月20日新總統就職後才能確定，而首當其衝的將是中國，日本則是相對中立，日本對美國出口總金額排名依序是汽車產業、發電機相關、汽車零組件及建築機械，然而每間公司受到的影響程度不一，會受到較大影響的為在美國以外的國家(如墨西哥、加拿大等國)設廠並銷售至美國的日本企業。

以日本對美國出口總金額最高的汽車產業做說明，速霸陸(Subaru)、 馬自達(Mazda)主要在墨西哥及日本生產、再出口銷售到美國，因此恐將受到較大影響；但豐田(Toyota)、本田(Honda)主要在美國境內生產、銷售，影響則相對有限。影響相對最小的產業是內容(Content)產業，通過網路傳播的遊戲和動畫等內容不被視為「實物」，因此不會受到關稅的影響。投資團隊也提前因應川普關稅可能帶來的影響，調整相關持股，並持續增加不受關稅政策影響的動畫公司權重配置。

展望2025年，河野光成（Mitsunari Kawano）表示，日本經濟前景、利率走向、企業獲利分析，日本企業和國內經濟基本面依然強勁，以及企業獲利和總經濟數據顯示出堅實的進展，以及正在進行中的公司治理改革，料將繼續積極推動。此外，我們對於科技股基本面與長線趨勢仍維持正向沒有改變，且日本半導體的評價面已嚴重超跌。隨著AI技術持續進步，應用範圍將更廣泛，未來將持續推出功能更強大的AI電腦及手機，以及微軟的Teams也將推出即時翻譯功能，AI數據中心相關需求非常龐大，日本半導體族群獲利成長擴張週期可持續至2025年。

河野光成也看好科技股中的系統整合商(Systems integrator)，由於日本企業持續進行系統升級，對系統投資需求強勁，投資團隊持續增加相關類股的權重配置。隨著日本PBR改革助燃日企轉骨，幫助日股享有價值重估(Re-Rating)的上漲動能，企業獲利提升、NISA 免稅新制及東證推動的基本面改革，將與資金行情引發「共振效應」，從政策面、經濟面、資金面及評價面來看，日股長多格局並未改變，近期正好提供投資人進場布局的機會，想進場卻又擔心短線回檔的投資人，建議可運用定時定額的投資策略分散投資風險，參與日股行情。

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金選股策略獨到，有別於一般傳統的價值選股，只挑選評價偏低股票，容易落入「價值陷阱」，團隊精準掌握投資趨勢，挑選的個股同時兼具獲利優質成長潛力，極大化企業價值，帶來超額報酬機會，包含：「資產價值」、「品牌價值」、「盈餘能力價值」進行企業投資價值評估，由下而上尋找股價低於內在價值的個股，並同時考量未來上漲的成長潛力兼顧個股的價值與成長潛力，協助投資人追求中長期超額報酬 (Alpha) 機會。