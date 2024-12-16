永豐投顧：逢低找強勢 著眼2025

永豐投顧表示，本週市場可能擺向多方，建議買黑不買紅，選擇強勢股逢低進場，但也要調節弱勢股，例如降低上櫃族群持股。

台股上周雖然小跌，但是持續低量壓縮，已經到整理尾聲。從過去走勢看，大盤守穩季線，趨勢仍向上，預期向上突破機會較大，值得等待。此外，短線技術指標呈現擺盪，理應回彈，也是有利多方。

台積電（2330）12月12日除息4元，股價順利填息，2025年每季股息將會增加到4.5元，雖然金額微小，但由此顯示台積電獲利成長，投資擴廠也不影響現金流，是理想的成長股。短期受限於法人動作，股價緩慢，但跨年有機會成為法人布局重點。

永豐投顧表示，12月18日是FOMC會議，上周公布的美國CPI、PPI數據並不理想，股市出現觀望氣氛，實際上市場一面倒認為FOMC會繼續降息一碼。其實從過去經驗可知，美國預防式降息，並不是應對不利經濟情勢。市場認為降息放緩要到2025年元月，放緩雖然不利貨幣寬鬆，卻是經濟有利的信號。