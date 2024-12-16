AI、成長題材支撐 台股維持箱型格局
針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，儘管市場面臨全球地緣政治及政策變化等不確定性，籌碼面也相對凌亂，台股仍面臨較大籌碼面調節壓力，但大方向上，受惠於AI浪潮所帶來的科技創新商機，支撐台股在反覆消化市場多空雜陳氛圍下，仍能守穩在23000點關卡、維持大箱型格局。
就大方向來看，安聯投信台股團隊表示，在企業獲利可望創新高帶動下，台股後市仍可期；根據預估，2024年復甦、全年獲利可望達4兆元，預期2025年整體企業獲利有機會再創新高，有望進一步挹注台股表現動能。
再就評價面，安聯投信台股團隊表示，參考過去經驗，獲利復甦第一年通常享有較高本益比。台股過去10年本益比15-16倍，目前約18倍，預期在市場有新資金持續挹注下，本益比仍屬合理，尤其是受惠於近年台股ETF吸引大批新資金投入股市，推升市場本益比。
展望後市，安聯投信台股團隊表示，長線AI趨勢仍是成長主軸，台股持續受惠AI結構性成長，預期2025年仍以AI及半導體供應鏈最具成長動能，加上資金面有助支撐類股輪動格局，短線仍可能出現修正調整，產業個股表現分歧。
至於在後續可留意的題材上，安聯投信台股團隊表示，隨著年底到來、作夢行情與近年來ETF籌碼換手有望支撐台股本益比，後市仍可期，接下來建議可關注包括明年元月上旬開跑的美國CES(消費電子展)，以及3月中下旬登場的AI晶片巨頭NVIDIA年度盛會，作為投資上的參考依據。
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