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野村：AI熱 科技股受惠

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

台股2024年表現出色，受惠於人工智慧（AI）需求強勁。展望2025年，野村證券認為，2025年上半年AI需求將持續強勁，台灣相關科技股受惠；至於2025年下半年不要忽略AI潛在的轉折點，可觀察雲端資本支出及AI伺服器ODM廠的庫存。

野村對AI前景持續樂觀，認為動能仍未減弱，但未來需要更加慎選持股。野村最近上調2025~2026年的特殊應用IC（ASIC）AI及一般伺服器預估營收，且AI伺服器占整體伺服器比重也可望節節上揚，但下調輝達出貨量，因為判斷輝達將簡化中階產品生產線，因此將降低出貨量但提高平均售價。

野村預期2025年全球個人電腦（PC）出貨量將成長3.9%，智慧機則成長2.4%，且AI仍是高階智慧機的驅動力。關稅政策對AI伺服器及筆電的影響可能較有限，但一般伺服器、桌上型電腦及 iPhone供應鏈可能將面臨較多不確定性。

野村對於AI預期持續樂觀，並認為對於相關台廠是大利多。不過，野村也提醒，在輝達GB200出貨高峰後，由於AI基礎建設已持續兩年，雲端資本支出是否能延續將是疑問。因此，野村對AI投資中期前景轉為中性看法。

因此，野村建議投資人，除持續布局AI受惠股外，也可以注意非AI股的投資機會。另外，邊緣AI概念股有望出現L型復甦，受惠於規格提升及評價有吸引力。

AI 伺服器

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