台股四引擎催動年底行情 有望挑戰全年上漲30%

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股示意圖。（聯合報系資料照）
台股示意圖。（聯合報系資料照）

2024年進入倒數半個月，台股12月來隨川普關稅議題淡化，重啟漲勢。法人看好年底前大盤可望震盪向上，主要將由四大引擎催動，包括美國聯準會（Fed）本周有望再度降息、提前拉貨效應、內資主導多頭行情、台積電（2330）領頭科技業前景樂觀等。

台股今年來漲幅不但稱冠亞股，在全球主要股市中也是名列前茅，在美股主要指數中僅弱於那斯達克指數的32.7%。法人預期，台股年底仍有多頭行情，有望挑戰全年上漲30%，締造2009年金融海嘯結束以來單年最大漲幅。

集中市場加權指數上周雖因漲多拉回0.7%，但12月以來仍急速反彈3.4%。從技術線型來看，大盤上周雖失守5日均線23,073點，但月線22,845點及季線22,853點應有強勁支撐，下檔空間有限，反倒是上檔空間備受期待。

綜合凱基、統一、台新等多家投顧法人看法，四大引擎可望強力推動年底行情。首先是市場預估Fed在18日可望宣布降息1碼，延續9月以來啟動的降息循環，有利資金行情持續發酵，提振美股且嘉惠台股。

其次是提前拉貨效應，川普日前放話提高關稅，雖然目前仍不確定最終課徵幅度，但已引起廠商急單效應，尤其個人電腦（PC）ODM廠明年第1季營收有望淡季不淡，股價有望提前反應。

第三則是內資主導的耶誕行情，隨時間接近年底，外資成交占比下滑，有利內資法人營造作帳及作夢行情、散戶資金則可望持續流入台股ETF。

第四，受惠於AI需求強勁，台積電股價今年已大漲近八成，多檔指標科技股也各有利多加持。台積電上周再度秒填息，且穩守1,000元之上，更有助於提振投資氣氛，尤其費城半導體指數上周五（13日）大漲3.3%，台積電ADR更強漲近5%，都有利本周台股攻堅走勢。

台積電 台股

延伸閱讀

金融三業中券商最看好台股 連二買、10月更加碼近59億

股債投資兩樣情 國銀10月連四賣台股吐光上半年加碼、回補債券1636億

台股成提款機 壽險業10月大賣台股353億、反手加碼海外股債逾800億

台積電CoWoS加速擴產委外 2025年封測廠搭順風車

相關新聞

台股四引擎催動年底行情 有望挑戰全年上漲30%

2024年進入倒數半個月，台股12月來隨川普關稅議題淡化，重啟漲勢。法人看好年底前大盤可望震盪向上，主要將由四大引擎催動...

野村：AI熱 科技股受惠

台股2024年表現出色，受惠於人工智慧（AI）需求強勁。展望2025年，野村證券認為，2025年上半年AI需求將持續強勁...

貨櫃海運業千億現金護體 台股「現金牛」多了三家

貨櫃海運業在川普主導的全球貿易秩序下，業內人士指出，貨櫃海運業已占據關鍵地位，在未來四年進入全新的黃金時代，又因航商本身...

就市論勢／光通訊、低軌衛星 吸睛

本周FOMC將降息1碼，2024年累計降息三次共4碼，包括9月2碼、11月1碼、12月1碼。展望2025年，目前市場預估降息2至4碼，第一個關鍵是1月20日川普上台，1月29至30日FOMC會議，目前利率不變機率較高，惟降息機率會隨經濟數據及聯準會官員言論而變動。

鄭文賢專欄／晶圓代工散熱族群 逢低承接

近期台股處在23,000點上下載浮載沉，指數未有明確方向，主要受到兩大因素牽動。首先，雖美國11月非農就業人數增加22....

一周盤前股市解析／AI 權值、轉機股 聚焦

台股上周五小跌26點收23,020點。投顧法人表示，選股回歸基本面，有獲利成長的公司才能保護股價下檔風險，大型股找低基期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。