台股四引擎催動年底行情 有望挑戰全年上漲30%

2024年進入倒數半個月，台股12月來隨川普關稅議題淡化，重啟漲勢。法人看好年底前大盤可望震盪向上，主要將由四大引擎催動，包括美國聯準會（Fed）本周有望再度降息、提前拉貨效應、內資主導多頭行情、台積電（2330）領頭科技業前景樂觀等。

台股今年來漲幅不但稱冠亞股，在全球主要股市中也是名列前茅，在美股主要指數中僅弱於那斯達克指數的32.7%。法人預期，台股年底仍有多頭行情，有望挑戰全年上漲30%，締造2009年金融海嘯結束以來單年最大漲幅。

集中市場加權指數上周雖因漲多拉回0.7%，但12月以來仍急速反彈3.4%。從技術線型來看，大盤上周雖失守5日均線23,073點，但月線22,845點及季線22,853點應有強勁支撐，下檔空間有限，反倒是上檔空間備受期待。

綜合凱基、統一、台新等多家投顧法人看法，四大引擎可望強力推動年底行情。首先是市場預估Fed在18日可望宣布降息1碼，延續9月以來啟動的降息循環，有利資金行情持續發酵，提振美股且嘉惠台股。

其次是提前拉貨效應，川普日前放話提高關稅，雖然目前仍不確定最終課徵幅度，但已引起廠商急單效應，尤其個人電腦（PC）ODM廠明年第1季營收有望淡季不淡，股價有望提前反應。

第三則是內資主導的耶誕行情，隨時間接近年底，外資成交占比下滑，有利內資法人營造作帳及作夢行情、散戶資金則可望持續流入台股ETF。

第四，受惠於AI需求強勁，台積電股價今年已大漲近八成，多檔指標科技股也各有利多加持。台積電上周再度秒填息，且穩守1,000元之上，更有助於提振投資氣氛，尤其費城半導體指數上周五（13日）大漲3.3%，台積電ADR更強漲近5%，都有利本周台股攻堅走勢。