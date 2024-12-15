聽新聞
0:00 / 0:00

買債「甜蜜價」重現？10月銀行、壽險大補債逾2000億元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。本報資料照片
金管會。本報資料照片

川普2.0來襲，10月美債、海外債殖利率大彈，價格反向大跌，買債「甜蜜價」重現，讓銀行、壽險業回頭補債。據金管會統計，2024年10月銀行、壽險業砸2,289億元補債，買債量是今年新高，累計前10月金融三業砸7,608億元搶債。

一家金控主管說，10月市場預期美國川普將當選，美十年公債殖利率回彈到4.3%，壽險業最愛買的公司債殖利率更逾5%，誘使銀行和壽險業進場布局高收益美債和海外債，等待2025年降息、再賺資本利得。

如壽險業最愛的長天期美國穆迪A級公司債殖利率，10月大彈到5.44%，月增31個基本點（1個基本點是0.01個百分點），業者逢低回補，也看好2025年續降息，債券評價利益可望進一步推升淨值。

川普政策將帶動2025年美債殖利率曲線趨陡、轉為正斜率，續有助壽險業及銀行業提升新錢的再投資收益率；但債券殖利率居高不下，也會讓舊債評價損失擴大。

據金管會數據顯示，銀行業債券投資部位，扣除成本後，10月底帳上債券未實現損失已攀升到1,448億元的近三個月高點。

據金管會統計，2024年10月底三大金融業（銀行、證券和保險業）持債部位31兆1,252億元，月增1.14%。素有「買債王」之稱的銀行業終結連兩賣，回頭加碼1,636億元，補債手筆是今年次高。

另一家銀行主管說，10月美元對台幣升值1.2%，也可能部分受到匯率因素而「虛增」了銀行補債量。累計前10月銀行業砸5,845億元買債仍居金融業之首。

券商10月買債量僅2億元是今年最低，因大賣海外債17億元所致，累計前10月券商買債768億元。

10月壽險業補債653億元終結連三賣，也是今年最大買債量。其中在計入10月美元升值及海外投資等級債價格走升兩大因素後，壽險業加碼海外債375億元、也同步加碼國內債278億元，累計前10月買債995億元。

壽險業 殖利率

延伸閱讀

分析：川普軟硬兼施對手困惑 習近平若赴就職典禮將是他「大勝利」

「川普2.0」來了 明年股匯市恐掀海波浪 央行總裁楊金龍如何接招？

拜登任內最後會議！美國聯準會會議將至 市場預期將降息1碼

川普內定格瑞尼爾為特別任務大使 掌理對北韓等政策

相關新聞

加權指數維持震盪「周線翻黑」 權值股表現強於中小型股

加權指數12月13日下跌26點，收在23,020點，成交量3,551億元。籌碼面部分，三大法人賣超102.8億元，其中外...

買債「甜蜜價」重現？10月銀行、壽險大補債逾2000億元

川普2.0來襲，10月美債、海外債殖利率大彈，價格反向大跌，買債「甜蜜價」重現，讓銀行、壽險業回頭補債。據金管會統計，2...

未來一周美股三大觀察變數 美股長線表現可期

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有三大觀察變數。首先是美國聯準會（Fed）於17~18日召開利率會議，預計將降息1碼（即0...

金融三業中券商最看好台股 連二買、10月更加碼近59億

金管會公布最新的金融三業股債投資統計，其中截至10月底，券商的國內股票部位以成本價認計共1459.56億，相較於9月底的...

台積電ADR及博通強勢 法人：台股本週醞釀突破

博通和台積電ADR強勢，帶動美國那指和費半指數13日收盤勁揚。台股上週三大法人合計賣超新台幣430億元，外資13日淨空單...

本周台股／Fed降息可能按暫停？台股短中期均線糾結

台北股市上周周線翻黑，下跌172點，跌幅0.75％，以2萬3020點收盤，日均量3564億元，周成交量穩定萎縮。時節逐漸接近年底封關，短中期均線糾結，能否突破？法人關注本周四美國聯準會（Fed）利率決策會議結果，這是川普2.0正式揭幕前，聯準會最後一次利率決策會議，降息是否按暫停？會議結果、鮑爾談話與市場解讀，都是焦點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。