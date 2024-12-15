買債「甜蜜價」重現？10月銀行、壽險大補債逾2000億元

川普2.0來襲，10月美債、海外債殖利率大彈，價格反向大跌，買債「甜蜜價」重現，讓銀行、壽險業回頭補債。據金管會統計，2024年10月銀行、壽險業砸2,289億元補債，買債量是今年新高，累計前10月金融三業砸7,608億元搶債。

一家金控主管說，10月市場預期美國川普將當選，美十年公債殖利率回彈到4.3%，壽險業最愛買的公司債殖利率更逾5%，誘使銀行和壽險業進場布局高收益美債和海外債，等待2025年降息、再賺資本利得。

如壽險業最愛的長天期美國穆迪A級公司債殖利率，10月大彈到5.44%，月增31個基本點（1個基本點是0.01個百分點），業者逢低回補，也看好2025年續降息，債券評價利益可望進一步推升淨值。

川普政策將帶動2025年美債殖利率曲線趨陡、轉為正斜率，續有助壽險業及銀行業提升新錢的再投資收益率；但債券殖利率居高不下，也會讓舊債評價損失擴大。

據金管會數據顯示，銀行業債券投資部位，扣除成本後，10月底帳上債券未實現損失已攀升到1,448億元的近三個月高點。

據金管會統計，2024年10月底三大金融業（銀行、證券和保險業）持債部位31兆1,252億元，月增1.14%。素有「買債王」之稱的銀行業終結連兩賣，回頭加碼1,636億元，補債手筆是今年次高。

另一家銀行主管說，10月美元對台幣升值1.2%，也可能部分受到匯率因素而「虛增」了銀行補債量。累計前10月銀行業砸5,845億元買債仍居金融業之首。

券商10月買債量僅2億元是今年最低，因大賣海外債17億元所致，累計前10月券商買債768億元。

10月壽險業補債653億元終結連三賣，也是今年最大買債量。其中在計入10月美元升值及海外投資等級債價格走升兩大因素後，壽險業加碼海外債375億元、也同步加碼國內債278億元，累計前10月買債995億元。