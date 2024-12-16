貨櫃海運業千億現金護體 台股「現金牛」多了三家

貨櫃海運業在川普主導的全球貿易秩序下，業內人士指出，貨櫃海運業已占據關鍵地位，在未來四年進入全新的黃金時代，又因航商本身坐擁千億現金護體，加上每月強大的現金流，貨櫃三雄已變身為「現金牛」等級企業。

若就12月來看，業內人士說，在川普加入戰局下，運價已經率先大漲一波，甚至可能續漲，預期長榮（2603）、陽明 （2609）及萬海（2615）12月的營運有望拉尾盤，讓今年全年的獲利出現想像空間。另外，貨櫃海運市場先前已經有紅海危機威脅，如今又多了川普支持碼頭工人「反對自動化」，在兩大「利基」助陣下，運價表現應該不會太差。

就貨櫃航商來看，以貨櫃三雄為例，當前每一家業者都擁有龐大的約當現金，作為營運的「護城河」，貨櫃三雄堪稱是台股中少見的現金牛（Cash Cow）企業，未來十年的營運基本面，相對已獲得保障。