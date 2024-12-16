貨櫃海運業千億現金護體 台股「現金牛」多了三家
貨櫃海運業在川普主導的全球貿易秩序下，業內人士指出，貨櫃海運業已占據關鍵地位，在未來四年進入全新的黃金時代，又因航商本身坐擁千億現金護體，加上每月強大的現金流，貨櫃三雄已變身為「現金牛」等級企業。
若就12月來看，業內人士說，在川普加入戰局下，運價已經率先大漲一波，甚至可能續漲，預期長榮（2603）、陽明 （2609）及萬海（2615）12月的營運有望拉尾盤，讓今年全年的獲利出現想像空間。另外，貨櫃海運市場先前已經有紅海危機威脅，如今又多了川普支持碼頭工人「反對自動化」，在兩大「利基」助陣下，運價表現應該不會太差。
就貨櫃航商來看，以貨櫃三雄為例，當前每一家業者都擁有龐大的約當現金，作為營運的「護城河」，貨櫃三雄堪稱是台股中少見的現金牛（Cash Cow）企業，未來十年的營運基本面，相對已獲得保障。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言