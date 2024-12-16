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一周盤前股市解析／AI 權值、轉機股 聚焦

經濟日報／ 記者 周克威

台股上周五小跌26點收23,020點。投顧法人表示，選股回歸基本面，有獲利成長的公司才能保護股價下檔風險，大型股找低基期人工智慧（AI）權值股，小型股可留意短線資金匯聚、具成長潛力、獲利虧轉盈等轉機股。

統一投顧協理陳晏平表示，台股技術指標面臨修正，預期指數短線震盪，後續仍須關注外資期貨空單及成交量變化。操作上建議逢低分批布局，並汰弱留強，選股不選市。選股以AI概念股、消費性電子、PCB、航空及散裝、汽車零組件、紡織製鞋及高殖利率的營建及壽險等族群為主。

台新投顧協理范婉瑜表示，台股來到箱型區間上緣，加上台海近日緊張、關稅議題、外資將迎耶誕假期等因素壓抑市場情緒，觀望心態再起，預料短線指數轉為區間狹幅震盪，操作方面，熱門族群漲多後面臨獲利賣壓，資金轉往下檔風險相對低的金融、水泥、自行車、生技、IC設計等族群避險，短線可續留意。

第一金投顧協理黃奕銓認為，短線可留意近期盤面較強的各族群，或接下來營收亮眼等類股，長線聚焦持續成長的產業，及季報年報等基本面選股，有拉回再作長線布局，並嚴控持股水位與風險。

台股 基本面 布局

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