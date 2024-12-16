鄭文賢專欄／晶圓代工散熱族群 逢低承接

近期台股處在23,000點上下載浮載沉，指數未有明確方向，主要受到兩大因素牽動。首先，雖美國11月非農就業人數增加22.7萬人，高於預估的22萬人，失業率小升0.1%至4.2%，經濟數據好壞參半，有利於聯準會（Fed）19日降息1碼，帶動美股三大指數處在歷史新高附近，然而，中國啟動輝達反壟斷調查、美中科技戰不退，影響費城半導體指數進而牽動台股半導體股。

再者，11月消費者物價指數（CPI）年增率由10月的2.6%上升至2.7%，核心CPI年增率維持在3.3%；加以PPI年增率則高於預期，通膨維持黏性下，引發2025年Fed降息幅度不如預期，美債殖利率重回4.3%之上、國際美元指數來到107，牽動外資資金流向，導致台股處於相對弱勢。

台股年底行情能否期待，從過去經驗，台股12月上漲機率高，尤其體現在年底最後兩周交易日，因應耶誕行情，台股高達80%機率上漲。

展望後續台股，未來重點大戲在Fed 19日今年最後一次會議，觀察焦點，首先，12月將如期降息1碼；再者，觀察Fed 2025年降息幅度從原先4碼降至2或3碼；最後則是衡量美國長期利率是否從2.9%調升。考量利率期貨反映Fed 2025年可能只降息2碼，美債殖利率已訂價，推估對台股影響性可控。

伴隨Fed政策塵埃落定，加以年底為川普課徵關稅空窗期、季節性旺季，評估台股年底及元月行情仍不悲觀，指數仍有機會挑戰前波高點23,700點機會。

由台積電法說、輝達（NVIDIA）財報及各家半導體法說內容可看出，目前全產業中仍是以人工智慧（AI）最具成長動能。另外，對照四大雲端服務公司（CSP）Google、META、微軟及Amazon對於2025年的資本支出也都是有增無減，馬斯克旗下的Xai計劃建構全球最大的GPU訓練叢集，更是從原本的10萬顆擴展到20萬顆，顯示AI基礎建設的軍備競賽持續進行。

因應AI發展，光通訊市場需求快速起飛，輝達帶動光通訊規格2025年朝800G／1.6T發展。由於雷射光源產品VCSEL及EML愈高速會有發展限制，未來往高功率CW Laser發展為必然趨勢。另外，美中科技戰再闢新戰場，並鎖定AI關鍵技術之一的矽光子與光通訊。

隨美方介入調查，大陸矽光子與光通訊業者後續出貨恐受阻，矽光子及光通訊去中化趨勢中，台廠陸續接獲國際大廠訂單，包括Orcale、Marvell、Google、Lumentum及Broadcom訂單，相關受惠廠商業績持續成長。

「川普2.0」將是2025年全球金融市場最大的變數，但在美台企業獲利持續看增的環境中，預估明年台股多頭走勢可望延續，其中還是以AI產業成長趨勢最明確，在盤勢震盪整理過程中，可逢低承接AI相關的晶圓代工、先進封裝、ODM、散熱、光通訊、BBU等業績成長的公司。（作者是元富投顧總經理）