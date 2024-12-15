加權指數維持震盪「周線翻黑」 權值股表現強於中小型股
加權指數12月13日下跌26點，收在23,020點，成交量3,551億元。籌碼面部分，三大法人賣超102.8億元，其中外資期貨淨空單增加2,746口至42,161口，現貨賣超40.3億元，投信買超25.3億元，自營商賣超87.9億元。上周下跌172點，跌幅0.7%，周線翻黑。
永豐期貨表示，聯準會理事沃勒釋出對通膨的觀察方法和最新立場。沃勒特別關注「通膨廣度」，即觀察各類商品和服務價格上漲的分布情況。根據最新觀察，通膨廣度在11月呈現走高趨勢，特別是在季節性因素的影響下可能持續升溫。10年期美債殖利率上揚5.7個基點至4.33%，為美股帶來估值壓力。
台股部分上周五由於夜盤的走弱而開低，盤中除了10點至10點半左右的台積電（2330）拉抬使台指急漲逾百點以外，其餘時間並沒有太明顯的振幅。均線格局來看，指數下檔尚有月線與季線的支撐，目前高回落的幅度不算太大，也仍位於23,000點整數關卡之上，短線上表現較為中性。不過櫃買指數則相對不理想，連日收上影線黑K，且上檔有均線反壓，顯示目前為權值類股撐盤局面，小型股延續性低迷。
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