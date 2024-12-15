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未來一周美股三大觀察變數 美股長線表現可期

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
美股示意圖。歐新社
美股示意圖。歐新社

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有三大觀察變數。首先是美國聯準會Fed）於17~18日召開利率會議，預計將降息1碼（即0.25個百分點）至4.25%~4.5%，可留意Fed主席鮑爾針對經濟、就業、通貨膨脹、利率的看法以及點陣圖、經濟預估摘要內容，並觀察最新模型是否納入川普政策的影響。

其次是經濟數據，未來一周將公布美國第3季國內生產毛額（GDP）終值、12月密西根大學消費者信心指數、S&P全球採購經理人指數（PMI）初值、11月核心個人消費支出（PCE）、零售銷售、工業生產、營建許可、新屋開工、成屋銷售等。

第三是企業財報。未來一周公布財報的企業包括美光、艾森哲、通用磨坊、達頓餐廳、Nike、聯邦快遞（FedEx）等。

Factset統計，到12月6日為止，市場預期2024年S&P 500企業獲利將成長9.6%，2025年進一步成長15%，其中，科技股成長力道尤其強勁。富蘭克林投顧表示，通膨蠢蠢欲動，可能影響Fed在2025年的降息腳步。不過，在基本面支撐之下，美股長線表現仍可期。

富蘭克林投顧認為，科技股利潤率較高且有人工智慧（AI）題材加持，加上川普提名他宣稱最支持創新的佛格森（Andrew Ferguson）擔任聯邦貿易委員會（FTC）主席，市場認為這將有利於併購、IPO活動回溫，科技巨頭的反壟斷指控也將更少。

富蘭克林投顧指出，迎接川普2.0政權，市場認為未來川普可望推動減稅、放鬆監管等親商政策，但關稅、強硬驅逐非法移民、削減綠色補貼等政策則較不利於市場。在布局上，建議投資人均勻配置在科技、價值股、小型股等，共享各領域選後行情。

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