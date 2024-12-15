金融三業中券商最看好台股 連二買、10月更加碼近59億

金管會公布最新的金融三業股債投資統計，其中截至10月底，券商的國內股票部位以成本價認計共1459.56億，相較於9月底的1400.59億，共加碼近59億元，這也是券商8月減碼台股之後，從9月起連續第二個月回頭加碼台股。

另外，截至10月底，券商的海外債券和台債、海外股票部位，以成本價認計分別為2238.64億、1560.93億、37.6億，相較於9月的2255.53億、1541.81億、31.4億，10月可說減碼海外債券，但另一方面加碼台債和海外股票；據悉券商同步加碼美股和台股，前者是逢低買進，後者則是看好聯準會的降息效應也會帶動台股後市有關。

而在債券布局上，近二個月券商加碼台債動作比起海外債更為積極，尤其10月的10年期台灣公債價格在10月下跌，也促使券商再進場逢低補貨，也顯見券商在財務操作上愈來愈重視台債布局。