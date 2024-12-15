「凱基股股漲」2025台股展望 建議「漲上去捨得賣、跌下來要敢買」

台股年終紅包行情啟動了嗎？伴隨年底作帳行情、外資聖誕長假效應，再加上川普將於2025農曆年前上任，資金行情有望帶來一波紅包行情。凱基投顧去年為市場首家也是唯一預估台股2024年站上2萬點大關，並提早預告「2024下半年先蹲後跳，第3季回測2萬點、第4季向上反彈」，檢視迄今市場變化都相當精準，因此許多投資人持續詢問對台股2025年的看法。

為滿足客戶需求，凱基證券與凱基投顧近日已於台北、新竹、台中和高雄舉辦四場「未來之鑰 2025台股前瞻論壇」近距離分享台股投資先機，同時「凱基股股漲」節目團隊特別企劃「2025台股投資展望」於YouTube頻道播出，並於年末推出「享投資選凱基 開戶綁定送花鳥盤組」活動，即日起至12/31凱基證券新舊客戶首次開立凱基銀行交割戶或開立凱基證券分戶帳，皆可獲得精美的彩繪花鳥盤及台股定期定額手續費均一價優惠，幫助更多投資朋友掌握新一波台股投資機會。

凱基投顧總經理鄭宗祺表示，台股將由2024年特快車在2025年變成普通車及雲霄飛車，指數目標較2024年最高點約再高千點。整體而言台股有機會維持多頭格局，主因全球經濟尚屬穩健、AI企業獲利持續亮麗支撐台股、降息循環有利股市以及資金動能充裕，預期指數有機會創新高但空間有限，走勢如同普通車，速度慢且常常停車，因為台股已連續兩年均大漲3成上下、2025年企業盈餘成長放緩、台股目前評價偏中高位，並且因為通膨降溫出現停滯、美國降息循環可能時間縮短幅度縮小、再加上宛如川劇變臉的川普重入白宮，2025年台股也將宛如雲霄飛車般震盪幅度加大，操作難度也將較2024年提高。

建議投資人2025年的投資心態不是期待指數創多高，而是把握震盪創造的區間操作機會，投資策略要掌握兩個重點「漲上去捨得賣、跌下來要敢買」，不是如同2024年抱越久賺越多，而是改成波段操作方式，逢高時捨得調節，拉回時要敢於進行布局。

「凱基股股漲」節目首席分析師許高銘認為2025年最大重點還是AI，但與2024年只要有AI題材就雞犬升天不同，2025年一定要精挑細選，選股原則是除了要有優異獲利成長也要評價不貴，此類標的兩種類型，第一種是股價還沒完全反應企業獲利成長動能，第二種是股價已經漲過但又回檔使評價回到合理、便宜，成為很好的介入點，值得關注的AI次產業有測試、伺服器、雲端服務、散熱液冷、銅箔基板及AI ASIC設計服務等；在非科技股可以密切關注兩個主題，一個是搭上川普提出「讓美國再度偉大」，受惠美國製造的重電、工具機、生技產業，另一個是在2025年台股震盪加劇情境下將吸引資金進駐的高股息股，如具有壽險與銀行雙主軸金控股或獲利穩健評價不貴的傳產高息股。

以短期間來看，通常台股在年底年初容易有季節性行情，此期間投資人可偏多操作，但應留意2025年第1季可能出現轉折，因從獲利成長預估來看，第1季是明年單季獲利的高峰期，接下來第2、3季在隨著獲利年增率往下，更重要的是美股自11月初川普勝選迄今都在反應川普行情而表現優異，然川普1月20日將正式就職，屆時難保不是利多出盡而導致轉折點提前於年初出現，建議投資人除了把握眼前季節性行情，也要留意年初、第1季轉折。

此外，投資人也很關心川普上任後的債市投資策略，美國聯準會（Fed）自9月起啟動降息循環，投資人大舉布局美國政府公債ETF，孰料美國經濟數據表現強勁、通膨降溫停滯可能打亂Fed降息步調，導致公債殖利率拉升，影響美國長天期公債相關商品表現疲軟。川普2.0之後，市場動盪將會加劇，「凱基股股漲」節目表示，衡量美國經濟強韌、Fed降息節奏快慢不定等諸多因素，建議投資人應逢高減碼美國長天期政府公債相關商品，轉進投資等級與非投資等級債券ETF，例如凱基A級公司債（00950B）及凱基美國非投等債（00945B），就是現階段可關注的投資標的。

「凱基股股漲」節目由凱基投顧資深產業研究團隊操刀，每周一至每周五晚上九點準時播出，今年不僅製作2025投資展望特別節目，並規劃「半導體、非科技股、AI科技硬體」等特輯影片，幫助投資人能對各產業面進行深入觀察，更多精彩內容可參考凱基投顧「凱基股股漲」YouTube官方頻道：https://www.youtube.com/@KGISIA.channel