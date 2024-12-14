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川普重返白宮！債市面臨2大機會與挑戰 法人：債市投資雙管齊下

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
川普重返白宮，債市面臨兩大機會與兩項挑戰。美聯社
川普重返白宮，債市面臨兩大機會與兩項挑戰。美聯社

富蘭克林證券投顧表示，川普重返白宮，債市面臨兩大機會與兩項挑戰，機會在於：(一)美國公司債市可先受惠於川普減稅政策和其對經濟的提振效應；(二)有別於川普前屆任期中之2017~2018為升息年，這次2024年為聯準會利率起降年，對各債市為更有利的環境。挑戰則為：(一)長短期殖利率不同調：川普政見若落實將造成美國財政赤字惡化，政府舉債增加將衝擊長天期公債表現；(二)緩降息：川普關稅和反移民政策恐導致物價回揚，所幸能源政策可望壓抑油價，聯準會可維持降息但為緩降態勢。

富蘭克林證券投顧建議，考量債市的機會與風險，策略上可雙管齊下，建議宜以持債平均約5年到期的中天期美元複合債型基金，分享各類債市能受惠的降息行情並規避長天期公債殖利率可能上揚的風險，再搭配美國非投資級公司債型基金爭取收益空間並分享川普提振經濟的行情。

主要市場表現回顧。(資料來源：彭博資訊)
主要市場表現回顧。(資料來源：彭博資訊)

債市 川普 降息

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