快訊

預約取消+放鳥過半數！ 「門前隱味牛肉麵」宣布：不再提供線上訂位服務

「最美小學生」長大了！Ella零死角混血美貌100%迪士尼公主

台股週線下跌172點 法人：市場關注Fed利率政策

中央社／ 台北14日電

美股13日互有漲跌，部分人工智慧（AI）股票走強，帶動那斯達克指數上漲。法人指出，台股本週力守23000點，市場關注美國聯準會下週將召開的利率決策會議，若能緩步降息，對股市是正向因素。

台股本週收在23020.48點，較上週下跌172.79點，跌幅約0.75%。

凱基投顧表示，13日大盤出現跌幅收歛的現象，顯示月線與季線附近已逐漸發揮實質支撐作用，接下來若大盤能儘速站上5日均線，並突破12日高點23189點，就能化解短線拉回整理的壓力。

美股13日表現方面，道瓊工業指數終場下跌86.06點或0.20%，收在43828.06點，標準普爾500指數下跌0.16點，收在6051.09點；那斯達克指數上漲23.89點或0.12%，收在19926.73點，費城半導體指數上漲167.589點或3.36%，收在5149.781點。

台股13日跌26.32點，收在23020.48點，成交值新台幣3426.57億元；三大法人合計賣超103.3億元，其中外資及陸資賣超40.33億元，投信買超24.94億元，自營商賣超87.91億元。

根據台灣證券交易所資料，外資13日賣超凱基金2.34萬張最多，其次為聯電賣超2.16萬張；外資買超以長榮航1.92萬張最多。

PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈表示，統計今年至12月13日櫃買指數僅上漲不到1成，遠遜於加權指數同期將近3成漲幅。

杜欣霈分析，AI龍頭股輝達在2024年國際電子元件會議揭示未來的AI晶片設計願景，下一代AI加速器打算整合矽光子與創新3D堆疊技術，預期新設計有望於2028年至2030年商業化，雖然矽光子概念股已提前於今年下半年來大展多頭，但看好產業位於成長趨勢。

AI 台股

延伸閱讀

台股氣虛 權值股穩盤

六檔ETF換股 航運受青睞

就市論勢／ASIC、網通族群 有看頭

ETN趨勢導航／統一IC設計臺灣N 勁揚

相關新聞

台股氣虛 權值股穩盤

台股昨（13）日狹幅震盪，盤面一片慘綠，僅台積電、聯發科、台達電等權值股穩盤，呈現「拉台積，出中小」的結構。終場指數小跌...

高盛科技之旅 按讚12台廠…給予廣達、緯穎等「買進」評等

高盛證券近日舉行「台灣科技之旅」行程，拜訪17家上市櫃科技廠，涵蓋AI伺服器ODM、AI伺服器零組件、低軌衛星、PC廠、...

富世達目標價 喊1,233元

富世達（6805）受惠折疊新機及AI水冷快接頭等題材挹注，近日股價飆漲，高盛證券在最新報告中指出，看好2025年折疊手機...

就市論勢／ASIC、網通族群 有看頭

台股昨（13）日受到美股漲多拉回，早盤小開高後維持高檔震盪，中場過後翻黑，終場跌26點收23,020點。近期盤勢雖面臨調節壓力，但在重要權值股支撐下維持高檔震盪、類股輪動格局。長線AI趨勢仍是成長主軸。

一周熱門零股／鴻海交易量突破千萬股

零股交易新制12月初登場，效益逐漸發酵，鴻海（2317）在日K線連七黑中，吸引市場目光，本周零股交易量爆出逾千萬股，與台...

興櫃一周回顧／美強光飆漲81% 稱冠

觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，349檔興櫃個股本周平均下跌0.81%，本周表現最強由電子零組件製造業的美強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。