高盛科技之旅 按讚12台廠…給予廣達、緯穎等「買進」評等

高盛證券近日舉行「台灣科技之旅」行程，拜訪17家上市櫃科技廠，涵蓋AI伺服器ODM、AI伺服器零組件、低軌衛星、PC廠、與汽車電子等，並總結三大觀察關鍵，且看好包括鴻海（2317）、川湖、雙鴻等12家台廠，皆給予「買進」評等。

高盛大中華科技產業研究部門主管張博凱分析，三大關鍵包括：台灣ODM廠及零組件供應商在AI伺服器領域持續表現亮眼；台灣在低軌衛星領域中，天線與相關硬體設計具有關鍵技術；軸承廣泛用於筆電、伺服器、與汽車領域，台廠具領先地位。

高盛「台灣科技之旅」相關重點

至於相關廠商，高盛則看好包括：鴻海、廣達、緯創、緯穎、技嘉、川湖、勤誠、奇鋐、雙鴻、啟碁、新日興、富世達等，均建議「買進」評級。

張博凱指出，AI伺服器需求依舊強勁，但供應挑戰成為關鍵問題。其中ODM廠商認為，儘管輝達（NVIDIA）於2023年下半年推出Hopper系列GPU，AI伺服器的量產需延遲10至12個月，主要因應運算能力和客製化需求，供應鏈良率需同步提升以保障穩定生產。

目前多數ODM廠商計劃在農曆新年後，啟動新一代機架級AI伺服器量產，並於2025年下半年推出下一版本。新機架強化的運算能力，將促使液冷技術的採用率提升。

此外，潛在關稅影響仍是考量因素之一。不過，其他因素包括生產成本、物流成本、關稅細節，例如產品或客戶是否能獲得豁免、關稅何時開始實施等也同樣重要，企業認為在美國設廠可能不是最佳解，因此在地緣政治緊張局勢下，集中式生產據點正逐漸轉向區域生產。

另外，低軌衛星市場展望樂觀，主要運營商計劃將每年發射量從約2,000顆提升至5,000至6,000顆，並新增運營商參與。供應鏈布局越南及泰國多元化生產基地，預計2025年量產。

汽車電子方面，供應鏈面臨中國車企的激烈競爭，產品價格壓力高。中國政府補貼僅是短期支撐，但長期增長仍需依賴產品組合升級及多元化客戶驅動產業增長。