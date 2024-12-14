台股氣虛 權值股穩盤

台股昨（13）日狹幅震盪，盤面一片慘綠，僅台積電（2330）、聯發科、台達電等權值股穩盤，呈現「拉台積，出中小」的結構。終場指數小跌26點、收23,020點，守穩23,000點整數大關，成交量縮減至3,551億元。

加權指數本周下跌172點，跌幅0.7%，周K線紅翻黑，上市公司市場總值降至73.84兆元，較上周減少0.54兆元，減幅約0.7%。

昨日盤面個股跌多漲少，集中市場上漲家數僅147家，下跌高達816家；以AI相關較為強勢，太陽能、玻璃基板、AMOLED等族群最為弱勢。

千金股漲多跌少，僅旭隼、川湖、富世達收跌，又以富世達大跌7.4%最弱，股價驚險守住千元，創意持平，餘均上揚，世芯-KY漲5.6%最強，聯發科及緯穎漲逾2%，檔數則維持17檔不變。

中小型股表現疲弱，指標股如環球晶、中美晶、穩懋等紛紛拉回超過2.5%影響，櫃買指數一舉跌破年線支撐，終場下跌0.8%或2點，收在255點，連六黑，連帶周線翻黑下跌2.3%或6點。

三大法人動向，共計賣超台股102.8億元。其中，外資賣超40.3億元，連四賣、累計賣超304.1億元；投信買超25.3億元，連三買、累計買超74.5億元；自營商賣超87.9億元，由買轉賣。八大公股行庫進場護持，買超16.64億元。

綜合群益投顧董事長蔡明彥、兆豐投顧董事長李秀利、富邦投顧董事長陳奕光等市場名師的看法，本周指數狹幅整理，但下周情況將有所轉變，因台指期將要結算。

昨日外資在台指期淨空單大增2,746口至42,161口，雖研判外資淨空單以避險為主，但仍預期市場波動性會增加。