台股本週下跌172點 通信網路類漲幅0.49%最大
台股本週指數收在23020.48點，較前一週下跌172.79點，跌幅約為0.75%。根據證交所統計，上市股票總市值約新台幣73兆8423億元，較上週減少5492.69億元，減幅為0.74%。
產業別指數方面，漲幅最大為通信網路類指數，上漲0.49%；跌幅最大為塑膠類指數，下跌7.54%。未含金融類指數下跌173.38點，跌幅約為0.86%；未含電子類指數下跌311.52點，跌幅約為1.58%；未含金融電子類指數下跌381.81點，跌幅約為2.57%。
本週全體上市股票成交金額為1兆6350億元，股票成交量週轉率為1.96%。成交金額前3名產業，第1名為半導體類4722.76億元，占全體上市股票交易金額比重28.89%；第2名為電腦及周邊設備類2101.4億元，比重12.85%；第3名為電子零組件類1875.61億元，比重11.47%。
成交量週轉率前3名產業分別為資訊服務類37.89%、電子零組件類4.89%、其他電子類4.89%。
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