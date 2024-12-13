快訊

面試難題「斑馬是黑底白條或者白底黑條？」 求職者這樣答秒獲聘

羽球年終賽／麟洋配最後一舞無緣4強 李洋落淚：已超乎預期

台股本週下跌172點 通信網路類漲幅0.49%最大

中央社／ 台北13日電
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股本週指數收在23020.48點，較前一週下跌172.79點，跌幅約為0.75%。根據證交所統計，上市股票總市值約新台幣73兆8423億元，較上週減少5492.69億元，減幅為0.74%。

產業別指數方面，漲幅最大為通信網路類指數，上漲0.49%；跌幅最大為塑膠類指數，下跌7.54%。未含金融類指數下跌173.38點，跌幅約為0.86%；未含電子類指數下跌311.52點，跌幅約為1.58%；未含金融電子類指數下跌381.81點，跌幅約為2.57%。

本週全體上市股票成交金額為1兆6350億元，股票成交量週轉率為1.96%。成交金額前3名產業，第1名為半導體類4722.76億元，占全體上市股票交易金額比重28.89%；第2名為電腦及周邊設備類2101.4億元，比重12.85%；第3名為電子零組件類1875.61億元，比重11.47%。

成交量週轉率前3名產業分別為資訊服務類37.89%、電子零組件類4.89%、其他電子類4.89%。

股票 電子零組件

延伸閱讀

外資提款40億元連4賣 續砍聯電逾2萬張

台股下跌26點收23020點 台積電收1,065元上漲5元

台積電、航運穩盤 台股翻紅站回23000點

美股收黑拉低台股 開盤下挫43點、台積開平盤

相關新聞

高盛台灣科技之旅：按讚12檔台廠！看好 AI 伺服器、低軌衛星趨勢

高盛證券近日舉行「台灣科技之旅」行程，拜訪17家上市櫃科技廠，涵蓋AI伺服器ODM、AI伺服器零組件、低軌衛星、PC廠、...

台股本週下跌172點 通信網路類漲幅0.49%最大

台股本週指數收在23020.48點，較前一週下跌172.79點，跌幅約為0.75%。根據證交所統計，上市股票總市值約新台...

台股下跌26點 三大法人賣超103億元

台股13日失守十日線，收在23,020.48點，下跌26.32點，跌幅0.11%，成交量3,426.58億元，三大法人賣...

台股下跌26點收23020點 台積電收1,065元上漲5元

台股13日早盤以23002.37點開出，盤中最低一度達22920.84點，終場收在23020.48點，下跌26.32點，...

台積電、航運穩盤 台股翻紅站回23000點

台股今天開低震盪，傳產族群轉弱，加權指數盤中最低至22920點，下挫超過120點，權值股台積電、貨櫃航運三雄及高價千金股...

母女遭「假柴鼠兄弟」詐騙千萬！ 泰北哥：讓人很訝異女兒還是會計

這些財經達人，包括你認識的我在內，我們非親非故，不會主動教你如何投資，也不可能私訊你或叫你加Line。若你有提問，回答的答案，都只能參考，沒辦法幫你負責。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。