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就市論勢／ASIC、網通族群 有看頭

經濟日報／ 周敬烈（安聯台灣科技基金經理人）

盤勢分析

台股昨（13）日受到美股漲多拉回，早盤小開高後維持高檔震盪，中場過後翻黑，終場跌26點收23,020點。近期盤勢雖面臨調節壓力，但在重要權值股支撐下維持高檔震盪、類股輪動格局。長線AI趨勢仍是成長主軸。

就基本面，相關調研資訊顯示，AI需求強勁，美國五大雲端服務供應商資本支出積極，預估到2025年第3季將維持雙位數成長。安聯台股投資團隊預估2025年整體企業獲利成長14%；電子類股成長動能優於金融、傳產，預估全年將成長約27%。

就題材面，放眼未來一季，可關注包括明年元月上旬開跑的美國CES（消費電子展）、3月中下旬登場的AI晶片巨頭輝達年度盛會，屆時可留意新品發表題材有望帶動的AI關注度。

其次，美股正面題材像是因雲端、電商等表現良好挹注財報，以及因應自身需求擴大自研晶片，對ASIC（客製化晶片）加單強勁，以及美國晶片公司財報展望受惠AI大幅優於預期，全產品線成長，對台股相關網通族群亦帶來正面助益。

投資建議

展望後市，美股短期強弱不一，牽動台股供應鏈表現。譬如輝達公布第3季營收創紀錄，但第4季展望不如預期。GB200 AI伺服器開始出貨，下一代GB300預計2025上半年推出，不排除第1季將出現晶片調整期，短線雜音可能干擾市場。

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