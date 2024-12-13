ETN趨勢導航／統一IC設計臺灣N 勁揚
受到外資偏空操作影響，台股本周延續「上有壓、下有撐」區間整理格局，23,000點失而復得，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，統一IC設計臺灣N（020031）單周上漲2.89%，拔得頭籌。
美國11月CPI符合預期，聯準會12月可望再次降息，美股四大指數近日表現不一，所幸台股雖然面臨多頭追價乏力，但下檔支撐不弱，守穩季線關卡，集中市場單周跌172點或0.74%，櫃買市場周線跌6.23點或2.38%。
追蹤台股標的為主的25檔ETN中，本周有十檔逆勢收紅，以統一IC設計臺灣N單周漲幅2.89%居冠，排名第二、三分別為元大IC設計N、元大台股領航N，上漲2.58%、1.54%。
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