興櫃一周回顧／美強光飆漲81% 稱冠

觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，349檔興櫃個股本周平均下跌0.81%，本周表現最強由電子零組件製造業的美強光（6915）奪下，單周飆漲81.5%，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（13）日資料顯示，興櫃市場單周成交額127.94億元、成交1.74億股、成交12.65萬筆，三項數據均低於前一周，漲幅超過一成檔數降至八檔。

本周漲幅前十強的電子股依漲幅排序為電子零組件製造業美強光81.5%、光通訊跳接線連訊59.7%、先進駕駛輔助系統（ADAS）供應商歐特明20.2%、電子零組件製造業恆勁科技16.4%、各式光學鏡頭加工製造商久禾光12.7%、金屬線製品及電子零組件製造廠華旭矽材11.3%、無線射頻應用產品天線模組廠連騰11.1%。