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一周熱門零股／鴻海交易量突破千萬股

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

零股交易新制12月初登場，效益逐漸發酵，鴻海（2317）在日K線連七黑中，吸引市場目光，本周零股交易量爆出逾千萬股，與台積電、陽明等大型權值股，同步擠入熱門交易標的排行榜。

美國11月PPI高於預期，30年期公債標售不佳，使美債10年券殖利率上揚，為美股四大指數帶來估值壓力，昨（13）日凌晨收盤時全面走跌，連帶台股面臨回檔壓力，多空再次在23,000點對峙，行情拉回時，搭配主管機關12月初為促進零股市場流動性，將盤中零股交易撮合間隔時間由原本1分鐘縮短至5秒，提供零股投資人靈活進場時機，量能也見加溫。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為鴻海、國泰永續高股息、元大高股息、群益台灣精選高息、富邦台50、台積電、陽明、復華台灣科技優息、大華優利高填息30、元大台灣高息低波，十檔標的交易量從1,357萬至252萬股，較上周明顯增溫。

其中自川普11月初勝選以來，外資賣多買少的鴻海，截至昨日日K線連七黑，股價跌破190元關卡，反而吸引零股投資人注意，也是本周交易量唯一一檔突破千萬股的；另外，由於數據顯示聯準會下周降息機率來到九成，因此高股息ETF仍是市場熱門交易標的，包括國泰永續高股息、元大高股息、群益台灣精選高息等多檔入列。

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