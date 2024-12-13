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富世達目標價 喊1,233元

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

富世達（6805）受惠折疊新機及AI水冷快接頭等題材挹注，近日股價飆漲，高盛證券在最新報告中指出，看好2025年折疊手機滲透率上升，加上AI伺服器零組件擴展，維持「買進」評級，目標價1,233元。

高盛表示，預計明年全球折疊手機出貨量達3,900萬支，與今年相比增加1,800萬支，滲透率達3.1%。且目前仍處初期階段，未來隨品質提升、價格下降及外形改變，將吸引更多消費者。

高盛指出，富世達的軸承產品保持強勁需求，目前生產線處滿載狀態，其主要客戶的新橫向折疊機型剛於11月推出，將支持公司未來幾季營收成長。

高盛認為，富世達競爭優勢在於強大研發能力，可提供各種機械設計以滿足客戶需求。管理層提到，公司將繼續專注高端機型，如三折機、橫向折疊機，以混合平均售價維持競爭力。

富世達同樣搶進AI伺服器零組件商機。高盛指出，此部分營收明年占比將達10%至20%，快接頭（UQD）正在接受驗證，導軌套件也正在擴充中，未來商機可期。

富世達11月營收10.07億元，首度突破10億元大關，月增10.6%、年增70.1%，創歷史新高；累計今年前11月營收73.35億元，年增45.3%。富世達日前公告10月稅後淨利1.36億元，年增100.6%，每股純益1.98元，年增76.9%，獲利表現亮眼。

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