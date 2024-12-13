聽新聞
0:00 / 0:00
台股下跌26點 三大法人賣超103億元
台股13日失守十日線，收在23,020.48點，下跌26.32點，跌幅0.11%，成交量3,426.58億元，三大法人賣超103.3億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超40.33億元，投信買超24.94億元，自營商賣超（合計）87.91億元，其中自營商（自行買賣）賣超28.95億元，自營商（避險）賣超58.96億元。
台積電（2330）收1,065元，小漲0.47%，聯發科（2454）續強，上漲逾2%，收1,410元，聯電（2303）、鴻海（2317）續弱，聯電爆出11萬張大量，收41.45元，跌幅逾2%；鴻海收186.5元，下跌約1%。中美晶（5483）傳出擬讓宜蘭電池廠生產線相關人員於明年1月減產期間先請特休，股價跳空開低，收148元，下跌逾3%。PCB相關族群中，銅箔基板大廠台光電（2383）再刷新高，收599元；金像電（2368）則再創波段新高，收232元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言