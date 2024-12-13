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台股下跌26點 三大法人賣超103億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股13日失守十日線，收在23,020.48點，下跌26.32點，跌幅0.11%，成交量3,426.58億元，三大法人賣超103.3億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超40.33億元，投信買超24.94億元，自營商賣超（合計）87.91億元，其中自營商（自行買賣）賣超28.95億元，自營商（避險）賣超58.96億元。

台積電（2330）收1,065元，小漲0.47%，聯發科（2454）續強，上漲逾2%，收1,410元，聯電（2303）、鴻海（2317）續弱，聯電爆出11萬張大量，收41.45元，跌幅逾2%；鴻海收186.5元，下跌約1%。中美晶（5483）傳出擬讓宜蘭電池廠生產線相關人員於明年1月減產期間先請特休，股價跳空開低，收148元，下跌逾3%。PCB相關族群中，銅箔基板大廠台光電（2383）再刷新高，收599元；金像電（2368）則再創波段新高，收232元。

三大法人 自營商

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