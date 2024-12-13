台股下跌26點收23020點 台積電收1,065元上漲5元

台股13日早盤以23002.37點開出，盤中最低一度達22920.84點，終場收在23020.48點，下跌26.32點，跌幅0.11 %，成交量3426.6億元。櫃買則收255.29點，下跌2.09點。台積電（2330）終場收1065元，上漲5元。

盤面上以類股來看，居家生活、半導體、網通、航運等逆勢撐盤。

另外，以電器電纜、塑膠、玻陶、資訊服務、數位雲端、橡膠、油電燃氣等表現弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大下跌的有，台積電、世芯-KY（3661）、智邦（2345）、陽明海運（2609）、聯發科（2454）、聯鈞（3450）、亞光（3019）、金像電（2368）、台達電（2308）、順達（3211）、緯穎（6669）、台光電（2383）、上詮（3363）等。

量大下跌的則有，神達（3706）、鴻海（2317）、零壹（3029）、聯亞（3081）、創意（3443）、華星光（4979）、廣達（2382）、和椿（6215）、欣興（3037）、鴻準（2354）、緯創（3231）、長榮航（2618）、訊芯-KY（6451）、所羅門（2359）、華通（2313）等。

統一投顧表示，儘管美國昨晚公布11月PPI、上周初領失業金人數超乎市場預期，但本周公布CPI符合市場預期，市場預期下周FED降息一碼機率仍高於90%以上，有利股市風險偏好。另一方面，隨著美國黑色星期五消費暢旺以及進入耶誕消費旺季，且根據過往20年統計，11月指數收黑，12月上漲機率逾90%，將有利年底作帳行情延續。台股技術指標面臨修正，預期指數短線震盪，後續仍須關注外資期貨空單及成交量變化。

另外，統一投顧指出，操作上建議逢低分批布局，並汰弱留強，選股不選市。選股方向上以AI概念股、消費性電子、PCB、航空及散裝、汽車零組件、紡織製鞋及高殖利率的營建及壽險等族群為主。